Летние продукты от Nõo Lihavürst удивляют новыми вкусами!

Лето и гриль отлично сочетаются друг с другом! Но чтобы готовить на гриле, любому повару понадобится хорошее мясо. Мы предлагаем широкий ассортимент мясных продуктов: шашлык, колбаски-гриль и сырые колбаски, а также мясо и ребрышки для гриля. А еще к началу этого лета мы подготовили несколько новых и интересных продуктов, о которых сейчас расскажем.

Колбаски-гриль и сырые колбаски с сыром

Колбаски-гриль и сырые колбаски – это одни из главных продуктов, продажи которых резко возрастают с наступлением теплой погоды. Когда весной на улице еще немного прохладно, колбаски станут отличным вариантом, ведь они готовятся очень быстро. А еще их удобно брать с собой на природу. Колбаски-гриль можно даже запечь на шампуре над костром, а для сырых колбасок понадобится решетка. В этом году мы добавили в колбаски различные сорта сыра. Представляем вам два новых и интересных продукта: сырые колбаски с моцареллой и шпинатом (Mozarella-spinati toorvorstid) и колбаски-гриль с сыром с голубой плесенью (Sinihallitusjuustuga grillvorstid). Обязательно попробуйте!

Новые шашлыки

Излюбленным летним продуктом многих людей, предпочитающих готовить на гриле, конечно же, является шашлык. Кусочки мяса удобно насаживать на шампуры и переворачивать над углями. Наши шашлыки для удобства заранее нарезаны на кусочки подходящего размера. Представляем вам новые увлекательные продукты: витаминный шашлык (Vitamiini šašlõkk), куриный шашлык с манго и халапеньо (Mango-jalapeno kanašašlõkk), а также классический куриный шашлык (Klassikaline kanašašlõkk). При их создании мы черпали вдохновение в дарах летнего сада и тропических фруктах.

Вкусные ребрышки и мясо для гриля

Этим летом мы уделили особое внимание различным ребрышкам и мясу для гриля. Ребрышки уже давно завоевали любовь жителей Эстонии, ведь их легко готовить, а мясо на ребрышках очень вкусное. Удобнее всего готовить заранее запеченные ребрышки. Самые интересные продукты в этой категории – это ребрышки барбекю с большим количеством мяса (BBQ rohke lihaga ribid), а также ребрышки «Põssa» (Põssa ribid). Оба продукта отличаются приятным сладковатым вкусом с копченой ноткой, а их приготовление не займет много времени.

В категории мяса для гриля среди новых продуктов стоит отметить «барабанные палочки» (Drumsticks), сытные свиные стейки (Tummised seasteigid) и куриные стейки с лаймом (Alatu laim kanasteigid). «Барабанные палочки» получили такое название из-за своей формы, напоминающей палочки для игры на барабане. Они выдержаны в остром и немного сладковатом маринаде. Куриные стейки с лаймом приготовлены из куриных окорочков, выдержанных в бархатистом томатно-лаймовом маринаде. Сытные свиные стейки – это крупные порции мяса в слегка карамельном маринаде. Это по-настоящему мужской стейк, нарезанный крупными кусками.