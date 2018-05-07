Посольство США в Латвии предупредило своих граждан об угрозе терактов.

В нем сказано, что "правительство США продолжает оставаться обеспокоенным тем, что террористы нацелены на граждан США, включая детей". "Террористы могут использовать различные тактики, включая нападения и похищения людей. В прошлом они использовали ножи, огнестрельное оружие и транспортные средства для наезда. Их целью могут стать школы, больницы, церкви, туристические объекты, транспортные центры и другие объекты", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что данное предупреждение распространяется на всю территорию Латвии. В связи с этим туристам советуют проявлять осторожность при посещении вышеуказанных объектов, которые потенциально могут стать мишенью террористов.

Также гражданам советуют держаться "в тени", дабы не привлекать к себе внимания, внимательно следить за окружающими, и, в случае возникновения угрозы, сообщать об этом местным властям.

В марте посольство США в Турции приостановило свою работу в связи с некой угрозой безопасности. Сотрудники дипмиссии призвали американских граждан, находящихся в этой стране, держаться подальше от мест, где традиционно скапливается много людей, а также от популярных среди туристов локаций.