Таблица: каким маркам машин подходит биотопливо, а каким - нет?

Бензин с бо́льшим, чем обычно, содержанием биотоплива, или бензин E10, можно использовать без ограничений в машинах, которые предназначены для такого топлива. E10 подходит всем новым автомобилям. Для того, чтобы проверить, подходит ли этот вид топлива для других автомобилей, Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL) составил следующую таблицу: