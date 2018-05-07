Таблица: каким маркам машин подходит биотопливо, а каким - нет?
7 мая 2018 г., 17:25
С начала мая вступило в силу общеевропейское требование, обязывающее Эстонию добавлять в бензин и дизельное топливо биологические присадки в размере не менее 3,1 процента, и автовладельцы забеспокоились, а какие машины вообще можно заправлять биотопливом? - пишет Tarbija.
Бензин с бо́льшим, чем обычно, содержанием биотоплива, или бензин E10, можно использовать без ограничений в машинах, которые предназначены для такого топлива. E10 подходит всем новым автомобилям. Для того, чтобы проверить, подходит ли этот вид топлива для других автомобилей, Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL) составил следующую таблицу: