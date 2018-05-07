Возбуждено уголовное дело против лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок

По словам Жданок, ей было предложено явиться для дачи показаний по этому делу завтра, 8 мая, в 10 часов утра, а после ее возражений следователь перенес встречу на 9 мая.

"Символично, не правда ли? По традиции я вот уже несколько последних лет отмечаю День Победы в Даугавпилсе, и рано утром во вторник собираюсь направиться именно туда. В конце концов господин Булс (следователь - ред.) не стал настаивать на использовании для нашей встречи именно этих двух важных дней. Мой визит в Полицию безопасности должен состояться утром в пятницу 11 мая," - написала Жданок на своей страничке в Facebook.