понедельник, 7 мая 2018 г.
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  • Возбуждено уголовное дело против лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок

Возбуждено уголовное дело против лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок

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Татьяна Жданок.

ФОТО: Vitaliy Belousov/RIA Novosti

Полиция безопасности Латвии предъявила подозрение лидеру Русского союза Латвии Татьяне Жданок по уголовному делу, возбужденному в связи с проведением 31 марта Вселатвийского родительского собрания.

По словам Жданок, ей было предложено явиться для дачи показаний по этому делу завтра, 8 мая, в 10 часов утра, а после ее возражений следователь перенес встречу на 9 мая.

"Символично, не правда ли? По традиции я вот уже несколько последних лет отмечаю День Победы в Даугавпилсе, и рано утром во вторник собираюсь направиться именно туда. В конце концов господин Булс (следователь - ред.) не стал настаивать на использовании для нашей встречи именно этих двух важных дней. Мой визит в Полицию безопасности должен состояться утром в пятницу 11 мая," - написала Жданок на своей страничке в Facebook.

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