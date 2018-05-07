Криминальные истории времени правления Таави Ааса

Старейшина веселил валгаских пенсионеров

11 января 2017 года вступил в силу приговор суда, которым тогдашний старейшина таллиннского Кесклинна окончательно был признан виновным в присвоении.

30 мая 2016 года Харьюский уездный суд пришел к выводу, что старейшина Кесклинна Алар Няэме организовал предвыборное мероприятие за городские деньги и приговорил его к штрафу. Это был первый раз в судебной практике Эстонии, когда кого-то признали виновным в таком деянии.

Суд пришел к выводу, что, будучи старейшиной столичного района, Няэме организовал два концерта в Валгаском центре культуры и хобби. Концерты, организованные 18 января и 13 февраля 2015 года, прошли непосредственно перед выборами. «По своему характеру концерты были предвыборными мероприятиями. Таким образом, за них должен был платить сам Няэме. Но Няэме позволит оплатить расходы на концерты из бюджета таллиннского района Кесклинн»,- объяснил тогда судья.

Руководитель Tallinna TV под следствием

В декабре 2016 года Центральная криминальная полиция задержала руководителя Таллиннского телевидения Тоомаса Леппа, заподозрив его в присвоении имущества телеканала. Кроме Леппа в качестве подозреваемых по тому же преступлению полиция задержала еще трех человек, в числе которых был редактор отдела мнений телеканала Март Уммеласе. Расследование уголовного дела не завершено.

Афера со взятками Сависаара

22 сентября 2015 года Полиция безопасности предъявила тогдашнему мэру Таллинна Эдгару Сависаару подозрения в неоднократном получении взяток. Согласно подозрению, в 2014 и 2015 годах Сависаар неоднократно брал взятки в виде имущества или льгот как для себя, так и для третьего лица в размере нескольких тысяч евро.

На сегодняшний день дело передано в суд, но процесс остановился из-за проблем со здоровьем Сависаара.

Взятка в Транспортном департаменте vol 2

20 июня 2014 года суд признал виновным в получении взятки бывшего руководитель отдела Таллиннского транспортного департамента Велло Лыугаса.

Лыугаса наказали за неоднократное получение взяток, подделку документов и использование поддельных документов, приговорив его к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд конфисковал у Лыугаса BMW третьей серии, который, по оценке суда, был получен преступным путем.

Взятка в Транспортном департаменте

В апреле 2012 года Харьюский уездный суд признал вину бывшего руководителя Таллиннского транспортного департамента Мати Сонгисеппа (71) в том, что он получил взяток на сумму в 2,25 миллионе крон, или более 144 000 евро, и приговорил его к условному лишению свободы.

Суд вынес приговор Сонгисеппу в рамках согласительного производства, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, а также взыскал с него в пользу государства 435 евро. Также в пользу государства было передано имущество, полученное преступным путем, на сумму в 10 412,26 евро. При заключении соглашения суд исходил из тяжелого состояния здоровья Сонгисеппа и его финансового положения.

Взятка под носом у Ааса

30 марта 2012 года советника вице-мэра Таави Ааса Иво Парбуса признали виновным в получении взятки. Обвинение состояло из получения в качестве взятки у одного предпринимателя подарочного чека AS Estravel, который вручили за организацию надзора в рамках производства по детальной планировке. Суд приговорил Парбуса к трем годам лишения свободы.

Взятка руководителя Департамента городского планирования

22 августа 2011 года тогдашнего руководителя Департамента городского планирования Тоомаса Ыйспуу обвинили в получении взятки от адвоката Виктора Каазика. Дело было решено в рамках согласительного производства. В качестве наказания Ыйспуу получил год лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, а Каазик – штраф.

Руководитель МуПо взял взятку