Криминальные истории времени правления Таави Ааса

За время нахождения у власти нынешнего мэра Таллинна, прежнего исполняющего обязанности градоначальника и вице-мэра Таави Ааса в системе городской управы произошел целый ряд криминальных историй, о которых Аас, по его словам, ничего не знал, пишет Postimees.
Коррупция в TLT
Одна из историй стала достоянием гласности 3 апреля этого года, когда сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четверых руководящих работников Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), трех из которых подозревают в нарушении требований проведения конкурсов на госзаказ и предоставлении предпочтений, а одного в получении взятки. На сегодняшний день известно, что «ключевая фигура» уголовного дела – это заместитель руководителя ремонтной мастерской автобусов Яанус Винк, который пока взят под стражу на два месяца.
В центре внимания уголовного дела – госзаказы на покупку использованных автобусов, начиная с 2012 года. Одному руководящему работнику также предъявлены претензии в получении взяток в больших размерах в промежуток с 2012 по 2017 годы, которые давали, чтобы конкретные предприятия получали предпочтение с ходе заказа как использованных автобусов, так и услуг по ремонту и товаров. Общий объем имущества, полученного в виде взяток, достигает двух миллионов евро.
Грязный мусорный бизнес
25 мая прошлого года Полиция безопасности в рамках уголовного дела по мусорному бизнесу в Таллинне задержала тогдашнего вице-мэра Арво Сарапуу, которому было предъявлено подозрение в нарушении ограничений в процессуальных действиях в особо крупных размерах. Кроме того, двоих мужчин подозревают в содействии нарушениям ограничений процессуальных действий в больших размерах. Расследование уголовного дела пока не завершено. Сарапуу обвиняют в связи с фирмой по вывозу мусора BWM, которая получила спорные предпочтения в городских конкурсах на госзаказ, но не справилась с взятой на себя работой.
Исполнявший тогда обязанности мэра Таллинна Таави Аас сказал на пресс-конференции следующее: «Да, сегодня я могу сказать, что раньше я просил городскую службу внутреннего контроля проверить ситуацию. Должен признать, что служба внутреннего контроля не нашла ничего такого, что дало бы нам основание считать, что Сарпуу связан с BWM. Естественно, мы говорили об этом и с Сарапуу, и он все время утверждал, что у него нет связи с BWM».
Трудовой договор Меэлиса Пая
В марте прошлого года бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции возбудило дело о проступке в отношении председателя совета Tallinna Linnahalli AS Меэлиса Пая, заподозрив его в коррупционном использовании служебного положения и влияния.
На внеочередном заседании Таллиннской городской управы 20 марта было решено освободить Пая с должности председателя совета Tallinna Linnahall AS, поскольку он сам с собой заключил трудовой договор для исполнения обязанностей художественного руководителя. По заверению исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, находясь при исполнении Пай поступил самовольно.
Сам Пай отвергает предъявляемые ему обвинения, заверяя, что скорее именно он обратил внимание общественности на коррупционные попытки городской власти в связи архитектурным госзаказом городского холла.
Чиновник виноват в выставлении липовых счетов
13 февраля прошлого года чиновника управы района Пыхья-Таллинн Элбе Лумисте был признан виновным в подделке документов и наказан одним годом заключения условно. Дело было связано с поездкой малообеспеченных и пожилых жителей района в 2014 году в Петербург. После поездки Лумисте пытался организовать оплату поездки на основании поддельных счетов.
Старейшина веселил валгаских пенсионеров
11 января 2017 года вступил в силу приговор суда, которым тогдашний старейшина таллиннского Кесклинна окончательно был признан виновным в присвоении.
30 мая 2016 года Харьюский уездный суд пришел к выводу, что старейшина Кесклинна Алар Няэме организовал предвыборное мероприятие за городские деньги и приговорил его к штрафу. Это был первый раз в судебной практике Эстонии, когда кого-то признали виновным в таком деянии.
Суд пришел к выводу, что, будучи старейшиной столичного района, Няэме организовал два концерта в Валгаском центре культуры и хобби. Концерты, организованные 18 января и 13 февраля 2015 года, прошли непосредственно перед выборами. «По своему характеру концерты были предвыборными мероприятиями. Таким образом, за них должен был платить сам Няэме. Но Няэме позволит оплатить расходы на концерты из бюджета таллиннского района Кесклинн»,- объяснил тогда судья.
Руководитель Tallinna TV под следствием
В декабре 2016 года Центральная криминальная полиция задержала руководителя Таллиннского телевидения Тоомаса Леппа, заподозрив его в присвоении имущества телеканала. Кроме Леппа в качестве подозреваемых по тому же преступлению полиция задержала еще трех человек, в числе которых был редактор отдела мнений телеканала Март Уммеласе. Расследование уголовного дела не завершено.
Афера со взятками Сависаара
22 сентября 2015 года Полиция безопасности предъявила тогдашнему мэру Таллинна Эдгару Сависаару подозрения в неоднократном получении взяток. Согласно подозрению, в 2014 и 2015 годах Сависаар неоднократно брал взятки в виде имущества или льгот как для себя, так и для третьего лица в размере нескольких тысяч евро.
На сегодняшний день дело передано в суд, но процесс остановился из-за проблем со здоровьем Сависаара.
Взятка в Транспортном департаменте vol 2
20 июня 2014 года суд признал виновным в получении взятки бывшего руководитель отдела Таллиннского транспортного департамента Велло Лыугаса.
Лыугаса наказали за неоднократное получение взяток, подделку документов и использование поддельных документов, приговорив его к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд конфисковал у Лыугаса BMW третьей серии, который, по оценке суда, был получен преступным путем.
Взятка в Транспортном департаменте
В апреле 2012 года Харьюский уездный суд признал вину бывшего руководителя Таллиннского транспортного департамента Мати Сонгисеппа (71) в том, что он получил взяток на сумму в 2,25 миллионе крон, или более 144 000 евро, и приговорил его к условному лишению свободы.
Суд вынес приговор Сонгисеппу в рамках согласительного производства, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, а также взыскал с него в пользу государства 435 евро. Также в пользу государства было передано имущество, полученное преступным путем, на сумму в 10 412,26 евро. При заключении соглашения суд исходил из тяжелого состояния здоровья Сонгисеппа и его финансового положения.
Взятка под носом у Ааса
30 марта 2012 года советника вице-мэра Таави Ааса Иво Парбуса признали виновным в получении взятки. Обвинение состояло из получения в качестве взятки у одного предпринимателя подарочного чека AS Estravel, который вручили за организацию надзора в рамках производства по детальной планировке. Суд приговорил Парбуса к трем годам лишения свободы.
Взятка руководителя Департамента городского планирования
22 августа 2011 года тогдашнего руководителя Департамента городского планирования Тоомаса Ыйспуу обвинили в получении взятки от адвоката Виктора Каазика. Дело было решено в рамках согласительного производства. В качестве наказания Ыйспуу получил год лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, а Каазик – штраф.
Руководитель МуПо взял взятку
В 2011 году руководителя Муниципальной полиции Каймо Ярвика признали виновным в получении взятки и приговорили к полутора годам лишения свободы, из которых реально отсидеть нужно было два месяца. Ярвик получил взятку в размере 9500 евро от судебного исполнителя Прийта Лантина за то, что МуПо передало ему право востребования долгов.