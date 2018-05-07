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А все бегут, бегут: еще одна фигуристка покинула Тутберидзе

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ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Российская фигуристка Полина Цурская прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает sports.ru.

Спортсменка подтвердила факт расставания с Тутберидзе и уточнила, что данное решение было принято по ее личной инициативе.

Цурская является победительницей финала Гран-при среди юниоров 2015 года и чемпионкой России среди юниоров 2015 года.

Ранее стало известно о том, что группу Тутберидзе покинула двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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