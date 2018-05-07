А все бегут, бегут: еще одна фигуристка покинула Тутберидзе
7 мая 2018 г., 19:08
Российская фигуристка Полина Цурская прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает sports.ru.
Спортсменка подтвердила факт расставания с Тутберидзе и уточнила, что данное решение было принято по ее личной инициативе.
Цурская является победительницей финала Гран-при среди юниоров 2015 года и чемпионкой России среди юниоров 2015 года.
Ранее стало известно о том, что группу Тутберидзе покинула двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.