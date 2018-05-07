Пропавший без вести полицейский до сих пор не найден

Глава службы превенции и делопроизводства Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги сказал BNS, что операции на местности в рамках поиска пропавшего в конце апреля в Харьюмаа 44-летнего Марека начались 25 апреля. Поиски на местности проводились до 27 апреля, 2 мая прошла дополнительная поисковая операция.

«Поиски в Суурупи начались 25 апреля и продолжились 26 апреля. На основе собранной информации мы 26 апреля также приступили к поискам в Аэгвийду, которые продолжились 27 апреля и 2 мая. Всего в поисках участвовало около полусотни человек, а 2 мая в общей сложности 75 человек, - сказал Пийримяги. - Мы задействовали в поисках вертолет Департамента полиции и погранохраны — 25 апреля в Суурупи и 26 апреля в Аэгвийду. Также из техники был задействован дрон, который использовали, когда позволяла погода».

В поисковых операциях участвовали полицейские, помощники полицейских, поисковые собаки и партнеры из ESTSAR и Пыхьяской резервной поисковой группы. Помощь также оказывали местные охотники из Аэгвийду и местное население.

«Наряду с обширными поисками на местности мы просмотрели крайне много записей видеокамер наблюдения, установленных в общественном транспорте и городском пространстве Таллинна, чтобы определить предположительный маршрут Марека с Балтийского вокзала 23 апреля. Мы также совершали запросы и проводили анализы, чтобы получить представление о причинах и мотивах его поведения. Мы также пообщались с его близкими и проверили все поступившие от сограждан сообщения. К сожалению, наши действия пока не привели к выяснению местонахождения Марека», - сказал Пийримяги.