Новый российский хоккей: забросим сколько хотим, а вы нам не сможете

Россия 6:0 (1:0, 3:0, 2:0 ) Белоруссия

Россияне проводили второй матч за два дня и игра с белорусами завершала разминочный цикл подопечных Ильи Воробьева. Со всеми аутсайдерами сборная России сыграла - теперь ждут поединки с чехами, словаками, швейцарцами и, конечно, главный матч на первом этапе - со сборной Швецией.

У сборной Белоруссии свои проблемы - если со шведами и россиянами, понятное дело, тяжело рассчитывать на очки, то поражение от Франции 2:6 заставило экспертов говорить о том, что подопечным канадского тренера Дэйва Льюиса уготовано понижение в классе, настолько безвольно и беспомощно "красно-зеленые" смотрелись в матче с прямым конкурентом.

Такую же игру Белоруссия показала и в игре сборной России, напоминая бледную тень той прекрасной сборной, с которой еще несколько лет назад считались и которую уважали. Теперь белорусы напоминают такого уставшего от жизни человека за сорок, которому ничего особо не надо и только короткие вспышки уязвленной гордости напоминают о былом величии...

Да, у белорусов нет Грабовского, Лаланда, но школа хоккея по-прежнему являет свету жемчужины хоккея, правда, жемчуг с каждым годом все мельче и мельче.

Россияне могли как и в матчах с Австрией и Францией уже в первом периоде отправлять Льюиса, которым недовольны ни в команде, ни в высоких кабинетах белорусского руководства, в отставку, но реализовали россияне только один момент: Павел Дацюк на шестой минуте объехал ворота и бросил, подобрав отскок от Труса после броска Дадонова. Трус не успел за перемещением Дацюка и, казалось, после этого белорусов сметут. Так собственно и вышло - россияне не давали братьям-славянам вздохнуть, держа в напряжении оборону номиналэных гостей

Однако счет до конца периода не изменился. Капризов, Михеев, Бучневич имели шансы удвоить преимущество, а самый реальный момент возник после щелчка на 18-й минуте в исполнении того же Капризова - шайба попала в перекладину, а куда именно отскочила - на этот вопрос дало ответ только судейское кино - отскочила в поле.

У белорусов в их сверхредких атаках случилась тоже штанга - Шарль Лингле бросил, Шестеркин отбил не совсем уверенно, а Шарангович на добивании лупанул в каркас ворот.

Вторая шайба в ворота Белоруссии также пришла из-за ворот Труса - Барабанов растолкал соперников и выкатил снаряд под бросок Шалунову - 2:0.