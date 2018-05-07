Новый российский хоккей: забросим сколько хотим, а вы нам не сможете

Сборная России одержала третью легкую победу над командой Белоруссии, забросив всего на шайбу меньше, чем в двух предыдущих матчах.
Россия 6:0 (1:0, 3:0, 2:0 ) Белоруссия
Россияне проводили второй матч за два дня и игра с белорусами завершала разминочный цикл подопечных Ильи Воробьева. Со всеми аутсайдерами сборная России сыграла - теперь ждут поединки с чехами, словаками, швейцарцами и, конечно, главный матч на первом этапе - со сборной Швецией.
У сборной Белоруссии свои проблемы - если со шведами и россиянами, понятное дело, тяжело рассчитывать на очки, то поражение от Франции 2:6 заставило экспертов говорить о том, что подопечным канадского тренера Дэйва Льюиса уготовано понижение в классе, настолько безвольно и беспомощно "красно-зеленые" смотрелись в матче с прямым конкурентом.
Такую же игру Белоруссия показала и в игре сборной России, напоминая бледную тень той прекрасной сборной, с которой еще несколько лет назад считались и которую уважали. Теперь белорусы напоминают такого уставшего от жизни человека за сорок, которому ничего особо не надо и только короткие вспышки уязвленной гордости напоминают о былом величии...
Да, у белорусов нет Грабовского, Лаланда, но школа хоккея по-прежнему являет свету жемчужины хоккея, правда, жемчуг с каждым годом все мельче и мельче.
Россияне могли как и в матчах с Австрией и Францией уже в первом периоде отправлять Льюиса, которым недовольны ни в команде, ни в высоких кабинетах белорусского руководства, в отставку, но реализовали россияне только один момент: Павел Дацюк на шестой минуте объехал ворота и бросил, подобрав отскок от Труса после броска Дадонова. Трус не успел за перемещением Дацюка и, казалось, после этого белорусов сметут. Так собственно и вышло - россияне не давали братьям-славянам вздохнуть, держа в напряжении оборону номиналэных гостей
Однако счет до конца периода не изменился. Капризов, Михеев, Бучневич имели шансы удвоить преимущество, а самый реальный момент возник после щелчка на 18-й минуте в исполнении того же Капризова - шайба попала в перекладину, а куда именно отскочила - на этот вопрос дало ответ только судейское кино - отскочила в поле.
У белорусов в их сверхредких атаках случилась тоже штанга - Шарль Лингле бросил, Шестеркин отбил не совсем уверенно, а Шарангович на добивании лупанул в каркас ворот.
Вторая шайба в ворота Белоруссии также пришла из-за ворот Труса - Барабанов растолкал соперников и выкатил снаряд под бросок Шалунову - 2:0.
Третьего пришлось ждать четыре минуты: На 29-й минуте Кристиан Хенкель не успел за Барабановым, который, по традиции матча, объехал ворота и вложил шайбу в клюшку Каблукова. Последний в касание переиграл Труса. Защита белорусов тотально не успевала никуда и ни за кем - мог решать Анисимов, после третьей шайбы россияне убежали к воротам Труса в "три против одного", но защитник белорусов Денисов вовремя лег под шайбу. Дальше Капризов снова щелкнул в перекладину. Единственное что белорусам удалось во втором периоде - это силовой прием против Артема Анисимова в исполнении Максима Сушко.
Под занавес двадцатиминутки россияне реализовали большинство - удаление Денисова за подножку мастерски реализовал Дацюк, с кистей со средней дистанции снайперски поразив ближнюю девятку. Трусу преграждали обзор и он вовремя среагировать не успел.
Пятая и шестая шайбы россиян не заставили себя ждать - Максим Мамин и Кирилл Капризов довели счет до неприличного. Затем лед Копенгагена окрасился в красные тона - Михаил Григоренко провел такой силовой прием, после которого защитник белорусов Павел Воробей упал на лед и получил рассечение.
В концовке матча у россиян было по крайней мере три стопроцентных возможностей забросить седьмую шайбу, но где-то подвело россиян мастерство, а где-то затащил Виталий Трус.
Россияне одержали легкую победу 6:0 и возглавляют таблицу группы А, продолжив свою сухую серию - сборная России единственная команда на турнире непропустившая в трех матчах ни одной шайбы.
Теперь россиянам предстоит два дня без игр, за которые, по словам тренеров, проведут ряд восстановительно-теоритических занятий. А 9-го мая россияне посетят воинское кладбище Копенгагена, на котором возложат венок к захоронению советских воинов, павших в боях за освобождение Дании во Второй мировой войне.
США 3-0 (0:0, 2:0, 1:0) Германия
Американская сборная полматча пыталась взломать оборону сборной Германии, но удалось американцам реализовать преимущество в классе только на 30-й минуте Эвандер Кэйн забросил такую нужную США шайбы, а через две минуты в ворота расстроившихся немцев второй привет отправил Дерек Райан. В первом периоде немцы и американцы играли на равных, а во втором периоде немцы все-таки дрогнули - подвели чрезмерные удаление. За это кстати немецкие болельщики долго освистывали чешско-финскую судейскую бригаду. Американцев удаляли тоже - одно удаление вышло курьезным - судьи посчитали, что вратарь США Кейт Кинкэйд решил по собственной инициативе сбросить маску и удалили его за нарушение экипировки.
Сборная США плотно сидела на воротах команды Марко Штурма, но вратарь сборной Германии Никлас Тройтль творил чудеса, раз за разом спасая свою команду от разгрома, но и он оказался бессильным перед Алексом Дебринкетом, который окончательно снял все вопросы относительно победителя матча, забросив на 50-й минуте третью шайбу.