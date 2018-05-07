Скончался на 102-м году жизни эмигрировавший из Эстонии хормейстер Роман Той

Той родился в 1916 году в волости Кыо Вильяндиского уезда, с 1932 по 1936 гг. и с 1941 по 1944 гг. он изучал в Таллиннской консерватории хороведение, игру на органе, композицию и дирижерство.

В 1944 году он эмигрировал в Германию, где в лагерях для беженцев руководил хорами, проводил концерты и небольшие праздники песни, в 1949 году Той переехал в Канаду, где стал организатором хорового движения в эстонской диаспоре, преподавателем консерватории Торонто и руководителем нескольких хоров.

Той окончил консерваторию университета Чикаго, королевскую консерваторию Торонто, консерваторию в Монтрё (Швейцария) и университет Торонто.