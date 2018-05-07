В D-терминале Таллиннского порта заработает автоматическая система проверки номеров

Кроме того, будет введена в строй и система регулировки движения, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Нововведения позволят автоматизировать и ускорить пропуск автомобилей на паромы.

Водителей с предварительным бронированием будут направлять к специальному киоску, а затем сразу на полосу движения к парому.