В D-терминале Таллиннского порта заработает автоматическая система проверки номеров
7 мая 2018 г., 20:51
В D-терминале Таллиннского порта будет запущена автоматическая система определения номеров автобусов и легковых автомобилей.
Кроме того, будет введена в строй и система регулировки движения, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Нововведения позволят автоматизировать и ускорить пропуск автомобилей на паромы.
Водителей с предварительным бронированием будут направлять к специальному киоску, а затем сразу на полосу движения к парому.
Для пассажиров, которые добираются в D-терминал пешком, никаких изменений не будет.