понедельник, 7 мая 2018 г.
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В D-терминале Таллиннского порта заработает автоматическая система проверки номеров

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D-терминал.

ФОТО: Martin Ilustrumm

В D-терминале Таллиннского порта будет запущена автоматическая система определения номеров автобусов и легковых автомобилей.

Кроме того, будет введена в строй и система регулировки движения, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Нововведения позволят автоматизировать и ускорить пропуск автомобилей на паромы.

Водителей с предварительным бронированием будут направлять к специальному киоску, а затем сразу на полосу движения к парому.

Для пассажиров, которые добираются в D-терминал пешком, никаких изменений не будет.

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