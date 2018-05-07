Илья Воробьев: «Меня происходящее не пугает, но настораживает»

«Посмотрим, что дальше будет, а в первых трех матчах мы строили команду.

Не в курсе, что 20:0 – это лучший старт сборной на чемпионатах мира, себе запишите это, а я лучше забуду про это.

Давайте успокоимся все с этими красивыми счетами. Меня происходящее не то чтобы пугает, но настораживает.

Все-таки дальше будут чехи, швейцарцы, шведы – очень приличные команды», – заявил на пресс-конференции после третьей сухой и крупной победы Воробьев.

Вратарь сборной Белоруссии и гродненского "Немана" Виталий Трус саркастически отнесся ко мнению скептиков о белорусском хоккее и своей фамилии:

«Да, пропустил меньше, чем французы и австрийцы от сборной России, но мог и еще меньше пропустить, если бы повезло.

В первом периоде я еще отбивался, а во втором периоде нам «подворотные» голы забили. Мы потеряли двух человек у себя на пятаке, как в детском саду, от этого случилось 0:3, и игра сломалась.

Я давно привык к шуткам про то, что я не играю в хоккей. Все-таки в Беларуси все знают давно меня, это в России, может, не слышали, что есть вратарь Трус. Нет, фамилию менять никогда не хотел.