В Оксфорде произошла стрельба

Кроме звуков выстрелов были слышны хлопки, по словам очевидцев, похожие на взрывы.

По информации британской газеты The Independent, в одном из районов города произошла перестрелка представителей правоохранительных органов с вооруженным мужчиной. Сейчас полицейские, по поступающим с места события данным, ведут с ним переговоры.

Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен. Полиция призывает граждан избегать центра Оксфорда, пока не завершится полицейская операция.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.