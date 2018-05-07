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В Оксфорде произошла стрельба

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Полицейский на улице Оксфорда.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Полиция британского Оксфорда расследует сообщения о стрельбе, предположительно произошедшей в центре города, сообщают в понедельник местные СМИ.

Кроме звуков выстрелов были слышны хлопки, по словам очевидцев, похожие на взрывы.

По информации британской газеты The Independent, в одном из районов города произошла перестрелка представителей правоохранительных органов с вооруженным мужчиной. Сейчас полицейские, по поступающим с места события данным, ведут с ним переговоры.

Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен. Полиция призывает граждан избегать центра Оксфорда, пока не завершится полицейская операция.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Представитель местной службы скорой помощи сообщил журналистам, что медики оказали помощь одному человеку, получившему незначительные травмы.

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