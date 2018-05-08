Генпрокурор штата Нью-Йорк ушел в отставку после обвинений в избиении женщин

Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнaйдерман подал в отставку в связи с обвинениями в применении насилия в отношении женщин, сообщает Newsru.com со ссылкой на CNN.
В нанесении побоев и запугивании Шнайдермана обвинили четыре женщины. О своем решении об отставке генпрокурор объявил в понедельник в официальном заявлении.
Заявление последовало после того, как губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рекомендовал генпрокурору оставить свой пост. "Никто не стоит превыше закона, включая старшего сотрудника системы юстиции Нью-Йорка", - отметил Куомо, предупредив, что потребовал "немедленно начать расследование" данных, изложенных в материале журнала New Yorker.
Издание ранее сообщило, что четыре женщины обвиняют генпрокурора Нью-Йорка в побоях и угрозах физической расправы. Женщины в разное время состояли в интимной связи со Шнайдерманом и не сообщили о побоях в полицию из-за опасений преследования с его стороны.
Две потерпевшие - Мишель Мэннинг Бэриш и Таня Селваратмэн - разрешили изданию раскрыть их имена. Они утверждают, что генпрокурор неоднократно бил их, часто после употребления алкогольных напитков, нередко в постели и всегда без их согласия. По словам потерпевших, Шнайдерман угрожал расправиться с ними, если они решат порвать с ним. В отношениях с генпрокурором потерпевшие состояли в 2013 - 2017 годы.
Третья женщина рассказала похожую историю, но заявила, что боится мести со стороны генпрокурора. Четвертая потерпевшая, работающая адвокатом, обвиняет Шнайдермана в нанесении ей побоев за отказ вступить с ним в интимную связь.
По данным New Yorker, 63-летний Шнайдерман злоупотреблял алкоголем, выпивая за вечер две бутылки вина и часть бутылки бурбона. В качестве любовниц он подбирал женщин старше сорока лет с детьми, считая, что именно таким представительницам слабого пола нравится грубое обращение.
Сам генпрокурор Нью-Йорка признался изданию, что "во время интимных отношений он прибегал к ролевым играм и иным видам сексуальных действий по обоюдному согласию". "Я ни на кого не нападал, никогда не вступал в половые отношения без обоюдного согласия", - приводит издание слова Шнайдермана.
Потерпевшие от действий Шнайдермана познакомились случайно благодаря онлайн-движению против сексуального насилия под хештегом #MeToo. Движение поддержали работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра, объединившиеся под названием Time's Up ("Время вышло"). В их число вошли голливудские актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Керри Вашингтон и многие другие.
Потерпевшие рассказали, что решили рассказать всю правду из-за лицемерия Шнайдермана. Генпрокурор Нью-Йорка принимал актвиное участие в мероприятиях #MeToo, а также предъявил судебный иск обвиняемому в домогательствах продюсеру Харви Вайнштейну и его брату Роберту. Обвинения против продюсера с октября прошлого года выдвинули уже около 50 женщин. В сексуальных домогательствах также были обвинены режиссеры Ларс фон Триер и Бретт Рэтнер, актер Кевин Спейси, журналист Марк Халперин и даже 93-летний экс-президент Джордж Буш-старший.
Шнайдерман был избран в верхнюю палату законодательной ассамблеи (парламента) штата Нью-Йорк в 1998 году, в 2010 году он стал генпрокурором. Шнайдерман заявлял о решении переизбираться на данный пост на промежуточных выборах в этом году. Он также является одним из самых яростных критиков президента США Дональда Трампа.