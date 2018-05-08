Прокуратура помогла освободиться одному из главарей банды Паулуса

Около двух недель назад, 26 апреля, судья Раквереского дома правосудия Вируского уездного суда Кристель Ведро вынесла постановление, которым было решено досрочно освободить из тюрьмы одного из главных фигурантов многих криминальных историй Атса Пярнасте, пишет Postimees.
И хотя тюрьма оспаривала условно-досрочное освобождение 42-летнего Пярнасте, о вынесении решения об освобождения ходатайствовала прокуратура. Это уже не первый раз за последний год, когда прокуратура поддерживает ходатайства о досрочном освобождении кого-то из членов преступного сообщества Ассара Паулуса.
Однако Пярнасте стал первой ключевой фигурой группировки Паулуса, который в итоге действительно оказался на свободе. Прежде это удалось лишь «силовику» группировки Тааго Воолю, который находится дома с рождества.
Для Пярнасте, который должен выйти из тюрьмы в конце этой недели, есть лишь одно препятствие. Это – возможность обжаловать постановление суда об освобождении, которой с большой долей вероятности не воспользуются, поскольку, насколько известно, его освобождение поддержал и обвинитель.
На заседании по вопросу освобождения Пярнасте 12 апреля помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карм объяснила свою позицию так: «Атс Пярнасте во время нахождения в тюрьме вел себя хорошо, он прошел необходимую социальную программу по изменению агрессивного поведения. Оценка прохождению программы позитивная. В числе прочего, у него нет действующих дисциплинарных наказаний».
Помощник прокурора добавила, что Пярнасте сделал все, чтобы начать жить законопослушной жизнью: «Осужденный осознал серьезность своих преступлений и сопровождавших их последствий, и во время нахождения под стражей проявил серьезное желание начать жить законопослушной жизнью, в случае его освобождения не возникнет угрозы благополучию общества».
Сам Пярнасте на заседании сказал, что первое в жизни попадание в тюрьму стало для него большим шоком, поэтому в дальнейшем он сделает все, чтобы больше этого никогда не произошло. Он заверил, что сделал выводы из своих деяний, полностью признает свою вину и надеется, что все теперь забыто.
Также Пярнасте объяснил, что при освобождении у него есть рабочее место на заводе по обработке дерева, и он может сразу приступить к работе и начать зарабатывать деньги. Он сказал в суде, что ему не сложно исполнять требования суда, поскольку у него нет проблем с алкоголем, а наркотики они никогда не употреблял. Он пообещал после освобождения отправиться жить в Отепяэ.
До тюрьмы Пярнасте занимался предпринимательской деятельностью в фирме OÜ Capital Inkasso, и планирует продолжить и после освобождения. В действительности, эту фирму в привязке к деяниям Пярнасте признали виновной в совершении преступлений в процессе над группировкой Паулуса, как говорится и в судебном постановлении. В фонде освобождения из тюрьмы у него есть 1500 евро.
Защитник Пярнасте, присяжный адвокат Кюллике Намм ходатайствовала об освобождении без электронного надзора, то есть без браслета. Суд это ходатайство поддержал, назначив Пярнасте криминального попечителя, с которым он должен будет регулярно встречаться до 23 мая 2020 года.
В течение этого времени он должен будет постоянно проживать по месту жительства, ходить к криминальному попечителю, работать или встать на учет в Кассе страхования от безработицы. Он не должен употреблять алкоголь и общаться с преступниками, не получив на то разрешения у опекающего его чиновника. В качестве позитивного знака было отмечено то, что он прошел социальную программу «Тренинг замещения агрессивности».
Но не все участники процесса были за освобождение Пярнасте. А именно, в марте Вируская тюрьма сообщила, что учитывая опасность заключенного и вероятность совершения новых преступлений, тюрьма не поддерживает его условно-досрочное освобождение.
На это ссылаются и некоторые места в постановлении суда, в которых отмечается, что процент совершения новых преступлений у Пярнасте весьма велик, но, по словам прокурора, не ясно, опираясь на какие данные и методики этот процент получили, а также как это проверить (то же объяснение прокуратура использовала при освобождении Вооля – Й.В.). Также в характеристике сказано, что Пярнасте отказался работать в тюрьме.
Срок наказания Пярнасте, сидевшего в тюрьме с 2013 года, заканчивается в мае 2020 года. Об условно-досрочном освобождении он ходатайствовал и год назад, но тогда это не поддержали ни прокуратура, ни суд. Для ранее неоднократно судимого Пярнасте это было первое реальное заключение.
Прежде Пярнасте был участником многих головокружительных криминальных историй, ставших новостями. Если много лет назад он чудесным образом выжил после покушения, совершенного на него в Ласнамяэ, то пять лет назад его обвинили в том, что он забил до смерти мужчину, с которым поссорился в тартуском ночном клубе Maasikas. За это Пярнасте приговорили к шести годам лишения свободы. По уголовному делу группировки Паулуса его признали виновным в вымогательстве.