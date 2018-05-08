Прокуратура помогла освободиться одному из главарей банды Паулуса

И хотя тюрьма оспаривала условно-досрочное освобождение 42-летнего Пярнасте, о вынесении решения об освобождения ходатайствовала прокуратура. Это уже не первый раз за последний год, когда прокуратура поддерживает ходатайства о досрочном освобождении кого-то из членов преступного сообщества Ассара Паулуса.

Однако Пярнасте стал первой ключевой фигурой группировки Паулуса, который в итоге действительно оказался на свободе. Прежде это удалось лишь «силовику» группировки Тааго Воолю, который находится дома с рождества.

Для Пярнасте, который должен выйти из тюрьмы в конце этой недели, есть лишь одно препятствие. Это – возможность обжаловать постановление суда об освобождении, которой с большой долей вероятности не воспользуются, поскольку, насколько известно, его освобождение поддержал и обвинитель.

На заседании по вопросу освобождения Пярнасте 12 апреля помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карм объяснила свою позицию так: «Атс Пярнасте во время нахождения в тюрьме вел себя хорошо, он прошел необходимую социальную программу по изменению агрессивного поведения. Оценка прохождению программы позитивная. В числе прочего, у него нет действующих дисциплинарных наказаний».

Помощник прокурора добавила, что Пярнасте сделал все, чтобы начать жить законопослушной жизнью: «Осужденный осознал серьезность своих преступлений и сопровождавших их последствий, и во время нахождения под стражей проявил серьезное желание начать жить законопослушной жизнью, в случае его освобождения не возникнет угрозы благополучию общества».

Сам Пярнасте на заседании сказал, что первое в жизни попадание в тюрьму стало для него большим шоком, поэтому в дальнейшем он сделает все, чтобы больше этого никогда не произошло. Он заверил, что сделал выводы из своих деяний, полностью признает свою вину и надеется, что все теперь забыто.

Также Пярнасте объяснил, что при освобождении у него есть рабочее место на заводе по обработке дерева, и он может сразу приступить к работе и начать зарабатывать деньги. Он сказал в суде, что ему не сложно исполнять требования суда, поскольку у него нет проблем с алкоголем, а наркотики они никогда не употреблял. Он пообещал после освобождения отправиться жить в Отепяэ.

До тюрьмы Пярнасте занимался предпринимательской деятельностью в фирме OÜ Capital Inkasso, и планирует продолжить и после освобождения. В действительности, эту фирму в привязке к деяниям Пярнасте признали виновной в совершении преступлений в процессе над группировкой Паулуса, как говорится и в судебном постановлении. В фонде освобождения из тюрьмы у него есть 1500 евро.

Защитник Пярнасте, присяжный адвокат Кюллике Намм ходатайствовала об освобождении без электронного надзора, то есть без браслета. Суд это ходатайство поддержал, назначив Пярнасте криминального попечителя, с которым он должен будет регулярно встречаться до 23 мая 2020 года.

В течение этого времени он должен будет постоянно проживать по месту жительства, ходить к криминальному попечителю, работать или встать на учет в Кассе страхования от безработицы. Он не должен употреблять алкоголь и общаться с преступниками, не получив на то разрешения у опекающего его чиновника. В качестве позитивного знака было отмечено то, что он прошел социальную программу «Тренинг замещения агрессивности».

Но не все участники процесса были за освобождение Пярнасте. А именно, в марте Вируская тюрьма сообщила, что учитывая опасность заключенного и вероятность совершения новых преступлений, тюрьма не поддерживает его условно-досрочное освобождение.

На это ссылаются и некоторые места в постановлении суда, в которых отмечается, что процент совершения новых преступлений у Пярнасте весьма велик, но, по словам прокурора, не ясно, опираясь на какие данные и методики этот процент получили, а также как это проверить (то же объяснение прокуратура использовала при освобождении Вооля – Й.В.). Также в характеристике сказано, что Пярнасте отказался работать в тюрьме.

Срок наказания Пярнасте, сидевшего в тюрьме с 2013 года, заканчивается в мае 2020 года. Об условно-досрочном освобождении он ходатайствовал и год назад, но тогда это не поддержали ни прокуратура, ни суд. Для ранее неоднократно судимого Пярнасте это было первое реальное заключение.