Пожилая женщина упала под начавший движение автобус
8 мая 2018 г., 7:41
Вчера в 10:23 в Таллинне на остановке Хобуяама произошло ДТП.
По первоначальным данным, пожилая женщина в возрасте 86 лет упала под начавший движение автобус MAN, за рулем которого находился 59-летний мужчина.
Пассажиры помогли женщине подняться и на следующей остановке вызвали ей Скорую помощь. Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
Полиция просит помочь найти людей, которые оказали помощь женщине в автобусе. Связаться с полицией можно по телефону 612 3000 или отправить письмо на почту pohja.lmt@politsei.ee.