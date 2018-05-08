Пожилая женщина упала под начавший движение автобус

По первоначальным данным, пожилая женщина в возрасте 86 лет упала под начавший движение автобус MAN, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Пассажиры помогли женщине подняться и на следующей остановке вызвали ей Скорую помощь. Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.