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Пожилая женщина упала под начавший движение автобус

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Автобус. Фото иллюстративное

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Вчера в 10:23 в Таллинне на остановке Хобуяама произошло ДТП.

По первоначальным данным, пожилая женщина в возрасте 86 лет упала под начавший движение автобус MAN, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Пассажиры помогли женщине подняться и на следующей остановке вызвали ей Скорую помощь. Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу. 

Полиция просит помочь найти людей, которые оказали помощь женщине в автобусе. Связаться с полицией можно по телефону 612 3000 или отправить письмо на почту pohja.lmt@politsei.ee.  

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