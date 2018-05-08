Русские сняли проклятие с Вашингтона

Победный гол на 66-й минуте соорудили россияне "Кэпс" - Орлов отборолся в своей зоне, Овечкин протащил шайбу к центру поля и вывел Кузнецова почти что "1 в 0" с Мюрреем. Челябинец забросил седьмую шайбу и вывел "Вашингтон" в финал конференции.

В последние годы именно "Питтсбург" становился непреодолимой преградой на пути "Кэпиталз", породив кучу едких шуточек в адрес Овечкина, которого упрекали в некубковости, отсутствии лидерских качеств, оданко теперь точно такие же претензии можно предъявлять лидеру "Пингвином" Сидни Кросби - в шести матчах серии капитана не было видно, его роль мог взять на себя Евгений Малкин, но Малкин не сумел полностью восстановиться после травмы, а если не идет у Малкина и Кросби, то вянут и Кессел и другие бомбардиры "Питтсбурга".

Теперь в финале сойдутся русские трио: Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров из "Тампы" побьются в серии до четырех побед с русской тройкой "Вашингтона". Вряд ли противостояние завершится в скоротечных четырех матчах, команды равным по ростерам и бойцовским качествам, поэтому, скорее всего все решится в шести-семи матчах.'