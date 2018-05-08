Видный политик КНР приговорен к пожизненному заключению за коррупцию

В июле 2017 года 54-летний политик был снят с должности а через два месяца исключен из партии. Вся собственность Чжэнцая конфискована. Политик также лишен "всех политических прав", отметили представители суда.

Новый орган по борьбе с коррупцией

В марте Китай объявил о создании Национальной наблюдательной комиссии, которая займется контролем за деятельностью государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда. Согласно официальной статистике, за последние пять лет за коррупцию были наказаны более 1,3 млн китайских чиновников и политиков на всех уровнях власти.