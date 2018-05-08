Фото: в Нымме продаются два дома по цене одного

Ансамбль находится на улице Хямарику и даже на первый взгляд отличается от окружающих его строений.

ФОТО: city24.ee

Главный дом - современное бетонное сооружение, построенное в 2016 году, а примыкающий к нему дом - деревянная вилла 20-х годов прошлого века. И надо сказать, они отлично дополняют друг друга.

ФОТО: city24.ee

Новый дом в 2017 году был номинирован на звание Лучшего бетонного строения, а деревянную виллу можно использовать круглогодично, она в идеальном состоянии.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee