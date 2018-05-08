Больше никакого спорта: Мутко снят со спортивных должностей

Виталий Мутко станет вице-премьером по вопросам строительства, a вице-премьером по культуре и спорту станет Ольга Голодец.

Это означает конец эпохи Виталия Мутко, который на разных уровнях был связан со спортом с 1997 года – сначала как президент «Зенита», потом как глава РФС и, наконец, на разных правительственных должностях.

Теперь формально Мутко не будет иметь никакого отношения к спорту как минимум до конца чемпионата мира-2018. Он больше не министр спорта, не вице-премьер по спорту, не президент РФС и не член оргкомитета ЧМ-2018.

Объявление Медведева по поводу Мутко вызвало яркую реакцию среди депутатов. Раздался смех, потом жидкие хлопки и гул, на фоне которого отчетливо слышится, как кто-то сказал: «Это смешно». С трудом сдерживал смех и сам премьер-министр. Ведущему мероприятия даже пришлось призвать к порядку: «Коллеги, потише, пожалуйста».