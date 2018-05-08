Больше никакого спорта: Мутко снят со спортивных должностей

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единой России» объявил кандидатов в состав нового правительства, среди которых sports.ru выделил два интересных факта.
Виталий Мутко станет вице-премьером по вопросам строительства, a вице-премьером по культуре и спорту станет Ольга Голодец.
Это означает конец эпохи Виталия Мутко, который на разных уровнях был связан со спортом с 1997 года – сначала как президент «Зенита», потом как глава РФС и, наконец, на разных правительственных должностях.
Теперь формально Мутко не будет иметь никакого отношения к спорту как минимум до конца чемпионата мира-2018. Он больше не министр спорта, не вице-премьер по спорту, не президент РФС и не член оргкомитета ЧМ-2018.
Объявление Медведева по поводу Мутко вызвало яркую реакцию среди депутатов. Раздался смех, потом жидкие хлопки и гул, на фоне которого отчетливо слышится, как кто-то сказал: «Это смешно». С трудом сдерживал смех и сам премьер-министр. Ведущему мероприятия даже пришлось призвать к порядку: «Коллеги, потише, пожалуйста».
Объявление Ольги Голодец тоже вызвало несколько смешков. Голодец была вице-премьером в прежнем составе правительства, курировала здравоохранение, оборот лекарственных средств, демографию, социальные и трудовые вопросы и так далее. Выступала против «Закона Димы Яковлева». К спорту она имеет только косвенное отношение: ее дядя – Адамас Голодец – был тренером футбольного «Динамо». Кроме того, она много лет была правой рукой Михаила Прохорова в «Норильском Никеле» и Союзе промышленников и предпринимателей.