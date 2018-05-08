вторник, 8 мая 2018 г.
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"Нас могут не пустить домой"

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ФОТО: GRIGORY DUKOR / REUTERS / Scanpix

Белорусский вратарь Виталий Трус заявил Р-Спорт, что если сборная Белоруссии проиграет и австрийцам и покинет элитный хоккейный дивизион, то к сборникам могут быть применены строгие меры.

«Конечно, для нас главный матч на турнире будет против команды Австрии.

Еще будем смотреть, как они сыграют с французами, но в любом случае нам победа нужна, потому что иначе нас просто в страну не пустят.

Да, жестко Александр Лукашенко (президент Беларуси) реагирует на поражения, критикует хоккей постоянно, мы его слушаем постоянно.

Идет давление, но нам надо просто играть в хоккей, выигрывать и оставаться в элите», – сказал Трус.

Дэйв Льюис подал в отставку с поста главного тренера сборной Беларуси.

Решение принято на фоне трех подряд поражений команды на групповом этапе ЧМ-2018 с общим счетом 2:17.

«После неудачного старта на ЧМ, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист.

Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной. До конца ЧМ исполнение обязанностей главного тренера сборной Беларуси возложены на Сергея Пушкова», – говорится в официальном заявлении Федерации хоккея Беларуси.

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