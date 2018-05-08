«Собибор»: то, что невозможно видеть

Например, озвучка. Родной язык многих актеров не совпадает с языком их героев: не всех немцев играют немцы, не всех поляков – поляки, а уж найти столько актеров, говорящих на «еврейском», как тогда называли идиш, и вовсе невозможно – по той кошмарной причине, что идиш почти погиб вместе с уничтоженными евреями Восточной Европы. Поэтому многие говорят не своими голосами – и, главное, говорят довольно чисто что по-русски, что по-польски, что на идише. Однако в Собиборе, куда свозили евреев из местечек-штетлов множества стран, такой чистой речи могло быть сравнительно мало. Понятно, что кинематограф требует какой-то чистоты реплик – но, как ни крути, есть в такой чистоте некая фальшь. Тем более, что та же Люка говорила по-немецки, а не по-русски.

Еще есть искажения, драматизирующие сюжет. В фильме Печерский какое-то время не решается возглавить побег – он вспоминает о прошлой неудаче, о побеге из лагеря в Минске, когда все, кроме Печерского, погибли, а его немцы пощадили – и отправили в Собибор. (Вопрос, почему немцы пощадили героя, неизбежен; начинаешь даже подозревать, что Печерский с немцами сотрудничает – иначе решительно неясно, как организатор побега (!) мог остаться в живых). На деле всё было куда прозаичнее – побега из минского лагеря не было; Печерского и его товарищей привезли в Собибор по приказу немцев.

Есть в фильме и совершенно непонятные вещи. Скажем, Борис Цыбульский (Роман Агеев), товарищ Печерского, называет таких же, как он, узников-евреев «пархатыми» – видимо, обозначая свою непринадлежность к евреям. Но Собибор был лагерем только и исключительно для евреев, и такой лексики там быть не могло. Как не могло быть и изначального неприятия Печерского как «русского», так что он должен доказывать: «Глядите, я такой же, как вы, обрезанный», – сняв штаны.

Бесконечно искаженная реальность

Еще сколько-то претензий к фильму может предъявить человек, знакомый с историей концлагерей вообще и Собибора в частности. Скажем, «обер-ангел смерти Френцель» был совсем молодым мужиком, осенью 1943-го ему было 32 года; в фильме обершарфюрер в исполнении Кристофера Ламберта – глубокий старик, и когда в финале сообщают, что он умер в 1996 году, картинка распадается. Впрочем, это все ерунда. Куда интереснее крупные отступления от исторической правды, в которых упрекнуть авторов сценария и режиссера нельзя: абсурд и ужас Собибора, помноженные друг на друга, невозможно показать на экране «как есть».