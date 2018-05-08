В Армении опять выборы: "На улицах стоит не оппозиция, а народ"

Доктор экономических наук, профессор Армянского государственного экономического университета Рубен Айрапетян:

Должен отметить, что в нашей стране национальное движение уже достигло беспрецедентного успеха. Гражданское общество вместе с опытным лидером не только обеспечили национальное пробуждение, но и реализовали невыполнимую миссию, о которой, я уверен, будут писать в учебниках по истории в разных странах мира. Благодаря успешности абсолютно ненасильственных акций гражданского неповиновения, народ начал верить в свою силу, восстановилась вера в будущее и возродилась надежда на процветающую страну и благополучную жизнь. Вместе с этим нужно понимать, что пока еще слишком рано говорить про смену власти. В парламентской республике только при смене парламентского большинства передача власти может считаться завершенной.

Наиболее вероятный сценарий таков: Республиканская партия, следуя своему обещанию, обеспечит необходимые голоса, чтобы «кандидат от народа» стал премьером-министром, а затем парламент утвердит программу правительства. В этом случае сформируется так называемое «переходное правительство» и начнется новая борьба, в которой обе стороны имеют свою четкую цель. Новый премьер-министр, используя давление народа, попытается как можно скорее внести поправки в Избирательный кодекс, и сразу после этого добиться досрочных выборов, чтобы Республиканская партия больше не имела большинства в парламенте. Цель у Республиканской партии в этой борьбе будет следующая. В течение года как можно интенсивнее дискредитировать новоназначенного премьер-министра и его правительство, чтобы постепенно ослабить народное давление, и через год уже выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, таким образом избегая новых масштабных акций протеста.

8 мая положит начало новому кризису управления, который, на мой взгляд, помимо ситуационных решений создаст необходимость повестки для новых и по сути обратных конституционных поправок. В любом случае, народ уже доказал свою силу и способность для решения, казалось бы, непреодолимых проблем. Более чем уверен, что мы справимся и с предстоящими задачами управления, а также экономического развития и совместными усилиями еще не раз удивим мир. Все, что уже сделали — это еще только самое начало создания новой и процветающей Армении.

Кандидат экономических наук, лектор кафедры менеджмента и экономики Ереванского Северного университета, выпускница Ереванской школы политических исследований Маргарита Погосян: