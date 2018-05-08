В Армении опять выборы: "На улицах стоит не оппозиция, а народ"

8 мая в Армении состоятся перевыборы на пост премьер-министра. Это второе по счету голосование после отставки бывшего премьера Сержа Саргсяна. Первое прошло 1 мая, но тогда парламентарии не сумели выбрать главу кабинета министров. Rus.Postimees поговорил с армянским экспертным сообществом и узнал, каким они видят итог перевыборов, и как это отразится на будущем страны.
Доктор экономических наук, профессор Армянского государственного экономического университета Рубен Айрапетян:
Должен отметить, что в нашей стране национальное движение уже достигло беспрецедентного успеха. Гражданское общество вместе с опытным лидером не только обеспечили национальное пробуждение, но и реализовали невыполнимую миссию, о которой, я уверен, будут писать в учебниках по истории в разных странах мира. Благодаря успешности абсолютно ненасильственных акций гражданского неповиновения, народ начал верить в свою силу, восстановилась вера в будущее и возродилась надежда на процветающую страну и благополучную жизнь. Вместе с этим нужно понимать, что пока еще слишком рано говорить про смену власти. В парламентской республике только при смене парламентского большинства передача власти может считаться завершенной.
Наиболее вероятный сценарий таков: Республиканская партия, следуя своему обещанию, обеспечит необходимые голоса, чтобы «кандидат от народа» стал премьером-министром, а затем парламент утвердит программу правительства. В этом случае сформируется так называемое «переходное правительство» и начнется новая борьба, в которой обе стороны имеют свою четкую цель. Новый премьер-министр, используя давление народа, попытается как можно скорее внести поправки в Избирательный кодекс, и сразу после этого добиться досрочных выборов, чтобы Республиканская партия больше не имела большинства в парламенте. Цель у Республиканской партии в этой борьбе будет следующая. В течение года как можно интенсивнее дискредитировать новоназначенного премьер-министра и его правительство, чтобы постепенно ослабить народное давление, и через год уже выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, таким образом избегая новых масштабных акций протеста.
8 мая положит начало новому кризису управления, который, на мой взгляд, помимо ситуационных решений создаст необходимость повестки для новых и по сути обратных конституционных поправок. В любом случае, народ уже доказал свою силу и способность для решения, казалось бы, непреодолимых проблем. Более чем уверен, что мы справимся и с предстоящими задачами управления, а также экономического развития и совместными усилиями еще не раз удивим мир. Все, что уже сделали — это еще только самое начало создания новой и процветающей Армении.
Кандидат экономических наук, лектор кафедры менеджмента и экономики Ереванского Северного университета, выпускница Ереванской школы политических исследований Маргарита Погосян:
Вероятность, что Никол Пашинян станет премьер-министром 8 мая я оцениваю на 90%. Он будет временным премьером, задача которого — провести некоторые изменения в избирательном законе и сделать так, чтобы республиканцы не смогли переизбраться путем обмана и взяток, так как они делали до этого. Но после 8 мая у нас будет парламент, где большинство оппозиции — республиканцы. Оппозиция выберет Пашиняна, так как народное давление на них достигло пика. Сейчас они не могут даже выйти из дома. Поэтому в этот раз они вряд ли пойдут по неконституционному сценарию. Но потом настанут очень трудные времена. Пашинян может стать премьером меньшинства парламента, и все проекты реформ могут не пройти. Думаю, захвата власти насильственным путем не будет. Народ готовится к 8 мая, как к празднику. Все будут слушать и смотреть заседание парламента на площади Республики в центре Еревана в белых рубашках. В знак мира, и в знак того, что мы сменили правительство мирным путем.
Политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян:
Самый вероятный сценарий — избрание премьер-министром Никола Пашиняна на выборах в парламенте 8 мая. Политическая команда РПА (Республиканская партия Армении — прим.авт.) в очередной раз проголосует против Пашиняна, тогда как те, кого принято называть олигархами, проголосуют «за». Скорее всего, Пашинян на этом голосовании получит порядка 60 голосов. После этого, первоочередной задачей Пашинян будет формирование временного правительства. Повесткой временного правительства будет реформирование избирательного законодательства, а возможно и ряда конституционных положений, касательно статуса Полиции и Службы национальной безопасности (возможно преобразование их в министерства), а также некоторое сокращение полномочий премьер-министра.
Социолог, кандидат социологических наук, независимый эксперт Аревик Маркарян:
Даже к сегодняшнему моменту мозаика политических интересов Армении далеко не однозначна. Нет никакой убежденности, что не будут внесены коррективы или не возникнут особые договорённости. Да, однозначно, что РПА обещала проголосовать за кандидата, выдвигаемого 1/3 депутатов, но на мой взгляд не стоит питать романтических иллюзий о предопределенности желаемого политического результата. И как выразился в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке лидер народного движения: «Антиреволюция не дремлет, и нужно постоянно быть начеку». Очевидно лишь одно, что уличный театр перешел в политические кабинеты. Он развивается в коридорах Национального Собрания РА. И в силу внутренних договоренностей конструируемая политическая повестка к 8 мая пока неизвестна.
Очевидно, что у РПА есть свои конституционные инструменты для того, чтобы маневрировать и спекулировать. Другой вопрос, что все эти маневры с учётом такого общенародной поддержки начинают приобретать антигосударственный характер и не способствуют разрешению политического кризиса. Логика вредительства к 8 мая может быть в том, что РПА собьет кворум, не явившись на заседание, и поддержит другого кандидата 1/3 (она же не объявляла, что не предложит другую кандидатуру). Ведь состав РПА далеко не однородный. Там есть военный, условно финансово-экономический и идеологический блоки. И если между представителями первых двух блоков и Пашиняном возможны индивидуальные договоренности, то последние, выращиваемые кадры самой РПА, стоят на более максималистских позициях, и в своих интервью перманентно подчеркивают однозначную непреклонность. Поэтому как внутри партии будет решаться консенсусное голосование — вопрос неоднозначный, как и вероятность избрания Пашиняна.
Важно подчеркнуть, что есть Пашинян, как лидер оппозиционной партии, со своим ограниченным электоратом, разделяющим его политическую программу, и есть Пашинян, который сумел достучаться до каждого жителя Армении, подчеркиваю, не за счёт своей партийной программы, а в силу множество других факторов, получив народную поддержку. И я хочу, чтобы было правильное восприятие, на улицах стоит не оппозиция (не группа, не отдельная партия или объединённые лидеры, оседлавшие протестную волну), а народ, весьма неоднородный, с разным социо-экономическим статусом, демографическим составом и палитрой политических ценностей, далеко не политических последователей Пашиняна, а пробужденный национальным самосознанием, который совершенно четко понимает, что по конституции он есть суверен, и нет никакой необходимости эту власть захватывать неконституционным способом.