СМИ России: авторы контрсанкций пытаются сохранить лицо

"Коммерсант": почему ответ на санкции затягивается?

11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине обсудит законопроект о контрсанкциях, после чего 15 мая его одобрят в первом чтении. Газета "Коммерсант" обращает внимание на то, что решение слишком долго растягивается во времени. Собеседник газеты в руководстве Госдумы называет такие действия попыткой сохранить лицо авторов законопроекта и необходимостью успокоить заинтересованные стороны.

Издание напоминает, что законопроект о контрсанкциях был внесен еще 13 апреля, и его раскритиковали несколько думских комитетов-соисполнителей. Так, в заключении комитета по международным делам говорилось о необходимости обсудить, насколько необходим запрет на ввоз лекарств, поскольку его введение, как было сказано, может негативно сказаться как на наличии необходимых лекарственных препаратов, так и на росте цен на них.

Комитет по энергетике указал, что в случае реализации законопроекта могут быть осложнены условия для дальнейшей работы России на мировом рынке, деловой репутации страны может быть нанесен серьезный урон, а российским компаниям грозят существенные финансовые потери.

"Многие склоняются к тому, чтобы нормы законопроекта были универсальными, без (упоминания) конкретных отраслей и продуктов", - сказал Вячеслав Володин. При этом, по словам спикера, в первом чтении законопроект будет принят 15 мая в том виде, в котором он был внесен на Охотный ряд.

Но для того чтобы описать основные подходы к принятию законопроекта во втором чтении и тем самым снять многие вопросы, в тот же день депутаты примут постановление Госдумы, сообщил Володин. На вопрос, не лучше ли было авторам проекта доработать его и принимать уже в скорректированном виде, спикер Госдумы ответил, что процессуально будет легче принять постановление.

"Ведомости": новые обещания выполнит старое правительство

Новые обещания президента Владимира Путина будет исполнять в основном старое правительство, отмечают "Ведомости". Газета пишет, что и "майские указы", и премьер-министр Дмитрий Медведев - все осталось прежним после инаугурации.

После объявления о том, что премьер остается, и сам Медведев рассказал единороссам в Госдуме, кого бы он хотел видеть своими заместителями, - и это оказались в основном хорошо известные чиновники.

Правда, никто из вице-премьеров прежнего состава правительства своего места не сохранил. Первым зампредом вместо Игоря Шувалова Медведев предложил Антона Силуанова, министром финансов он останется. Социальным вице-премьером предложено поставить председателя Счетной палаты Татьяну Голикову, министра здравоохранения и социального развития в правительстве Путина.

Ольга Голодец, прежний социальный вице-премьер, предложена в вице-премьеры по культуре и спорту. Дмитрий Козак, прежде отвечавший за развитие регионов, переброшен на энергетику и промышленность - вместо Аркадия Дворковича, которого среди кандидатов нет.