В Минске запретили шествие "Бессмертного полка"

Акция «Бессмертный полк» в Минске состоится, несмотря на запрет местных властей, люди все равно выйдут с портретами своих предков. Об этом заявил порталу TUT.BY председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

Комментируя решение Минского городского исполнительного комитета, который отказал в проведении шествия «Бессмертного полка», Геращенко допустил, что возможно, заявка была подана слишком поздно. Ее подали 25 апреля, отказ пришел 7 мая.

«Но отказано не по этой причине. В ответе Мингорисполкома сказано, что существуют схожие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину», когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть «Бессмертного полка» в том, что люди несут портреты своих предков. На мой взгляд, надо было «вписывать коробку» «Бессмертного полка» в общегородское шествие. И проблем бы не было», — приводит портал его слова.

Он отметил, что люди все равно выйдут 9 мая с портретами своих предков. «Во всех коллективах, насколько я знаю, трудовых и учебных, участвующих в параде 9 мая, все равно есть люди, которые несут портреты своих предков 9 мая. И они все равно будут идти, акция просто будет рассредоточена», — добавил он.

В пресс-службе Минского городского исполнительного комитета в свою очередь заявили, что в Минске 9 мая пройдет акция «Беларусь помнит». «Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику», — пояснили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович пояснила журналистам, что, эпизод, подобный акции «Бессмертный полк», будет присутствовать в праздновании 9 мая в Белоруссии. «Мы, может быть, не назвали ее так — акцией «Бессмертный полк», но такой элемент или эпизод, он есть», — сказала она, уточнив, что имеет в виду возложение цветов на столичной площади Победы, когда школьники и активисты Белорусского республиканского союза молодежи традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.