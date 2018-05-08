Командующий Вооруженными силами Грузии в интервью Postimees: мы не готовы к войне

При продолжающейся оккупации, людей отделяют стеной, есть и нарушения прав человека. Недавно был похищен бывший член вооруженных сил Анчин Татунашвили. Его жестоко истязали и в итоге убили. Такие убийства происходят каждую неделю.

К сожалению, в тех регионах на месте нет ни одной международной организации, которая следила бы за нарушениями прав человека. У нас есть наблюдательная миссия Европейского союза, и мы благодарны европейским странам, особенно Эстонии, которая отправила к нам трех офицеров. К сожалению, у них нет доступа на оккупированные территории.

Они наблюдают за ситуацией рядом с административной границей, и речь идет о единственной международной организации, которая может передавать объективную информацию миру. Россия отказывается допустить организации на оккупированные территории. Так скрывают свое неправильное поведение и нарушения прав человека.

Грузинские солдаты в Гори в 2008 году. ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS/Scanpix

- Грузия больше 15 лет ищет близких связей с НАТО. Но члены НАТО по-прежнему выступают с высказываниями, которые ничего особо не означают. Почему этот процесс не принес плодов, и что должно произойти, чтобы Грузия стала членом НАТО?

- На встрече (НАТО) в верхах в 2008 году в Бухаресте было сделано заявление, что Грузия станет членом НАТО, это очень ободрило. С того времени мы находимся в ожидании.

В военном плане мы стараемся сделать свои вооруженные силы ближе, чтобы они были в состоянии работать с войсками НАТО. Многие говорят о стандартах НАТО, но у каждой страны свои стандарты. Мы должны развивать связь и некоторые технологии, которые помогли бы нам действовать вместе с НАТО. Мы меняем и калибр своего вооружения, чтобы оно согласовывалось с НАТО.

В политическом смысле мы продвинулись в правовой системе и, например, наша избирательная система значительно лучше той, что была десять лет назад. Ситуация улучшается каждый день.

Наше правительство и все остальные делают все, чтобы привести нас как можно ближе к НАТО. И не только в смысле системы, но и по характеру. Мы, грузины, чувствуем себя европейцами и мы уверены, что мы должны быть частью не только НАТО, но и Европейского союза.

Я много раз слышал от высокопоставленных чиновников НАТО, что армия Грузии уже в НАТО. Мы должны просто изменить ее это на политическом уровне. Почему это не произошло, нужно спросить у других стран НАТО.

Но я знаю, что у нас есть невероятная поддержка Эстонии и других стран Балтии. Мы чувствуем эту поддержку на каждой встрече НАТО. Теперь нам нужно сблизиться с рядом других стран, вести эффективную дипломатию и убедить, что Грузия должна входить в НАТО. До сих пор нам говорили, что дверь открыта. Теперь нужно эту дверь найти!