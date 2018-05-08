Инвестор: "Зачем трехкомнатные квартиры, когда можно переселить всех жителей Эстонии в микро-студии!"

Как сказал член правления инвестиционной фирмы Scandium kinnisvara Яак Роосааре, всех жителей Эстонии можно было бы разместить в микростудиях площадью меньше 20 кв.м. «Необходимо построить всего 5000 таких многоквартирных домов и перевезти туда всю Эстонию. Никто об этом не мечтает, но сейчас такой тип жилья очень популярен. В микростудиях живут те, кого интересуют не квадратные метры, а крыша над головой. В таких квартирах не живут семьи с детьми, они это даже не рассматривают. Скорее, это студенты и люди, приехавшие в город на заработки», - рассказал Яак Роосааре.

«Помимо временных работников, у микростудий появилась и новая целевая группа – это пенсионеры, - отметил Роосааре. - Пенсионерам приходится слишком много платить за свою типовую трехкомнатную квартиру. Финские пенсионеры тоже приезжают в Эстонию, чтобы сэкономить, потому что расходы на микростудию зачастую ниже, чем на обычную съемную квартиру. Инвесторам нравится такой тип жилья, потому что в этом случае можно просить более высокую цену за квадратный метр. Минусом являются постоянно меняющиеся жильцы – в среднем период аренды составляет меньше года».