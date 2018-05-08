Инвестор: "Зачем трехкомнатные квартиры, когда можно переселить всех жителей Эстонии в микро-студии!"

На прошедшей вчера конференции по недвижимости, организованной Bigbank, выступили руководители бюро недвижимости, банкиры, практики и теоретики. Вот, например, одно из выступлений...
Как сказал член правления инвестиционной фирмы Scandium kinnisvara Яак Роосааре, всех жителей Эстонии можно было бы разместить в микростудиях площадью меньше 20 кв.м. «Необходимо построить всего 5000 таких многоквартирных домов и перевезти туда всю Эстонию. Никто об этом не мечтает, но сейчас такой тип жилья очень популярен. В микростудиях живут те, кого интересуют не квадратные метры, а крыша над головой. В таких квартирах не живут семьи с детьми, они это даже не рассматривают. Скорее, это студенты и люди, приехавшие в город на заработки», - рассказал Яак Роосааре.
«Помимо временных работников, у микростудий появилась и новая целевая группа – это пенсионеры, - отметил Роосааре. - Пенсионерам приходится слишком много платить за свою типовую трехкомнатную квартиру. Финские пенсионеры тоже приезжают в Эстонию, чтобы сэкономить, потому что расходы на микростудию зачастую ниже, чем на обычную съемную квартиру. Инвесторам нравится такой тип жилья, потому что в этом случае можно просить более высокую цену за квадратный метр. Минусом являются постоянно меняющиеся жильцы – в среднем период аренды составляет меньше года».
По словам Роосааре, сдача микроквартир не является на сто процентов пассивным доходом, потому что их обслуживанием тоже надо заниматься. «Если на рынке аренды появляются сложности, большие квартиры сдать труднее. Спрос на микроквартиры существует в низшем слое сектора. Девелоперам они нравятся, потому что цена за квадратный метр бывает выше, чем в новых домах в том же районе», - добавил Роосааре.