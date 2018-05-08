Тыну Тоомпарк: "Гетто в Таллинне нужно искать не в районах, а в отдельных зданиях!"

По словам члена правления RE Kinnisvara Моники Мельдо, на сегодняшний день 70% сделок совершаются на вторичном рынке, и 30% - на рынке нового жилья. «Покупатели нового жилья – это семьи в возрасте 25-35 лет. Как правило, совсем старую жилплощадь они не рассматривают, и интерес к классическим квартирам советского типа очень низкий».

«У людей есть свободные деньги, и если они начинают простаивать, люди ищут возможности для инвестиций. Это удерживает спрос на высоком уровне. В некоторых районах Таллинна предложений могло бы быть даже больше», - добавила Мельдо.

«Как мы можем говорить о том, что старая недвижимость менее популярна, если 70% сделок совершается на вторичном рынке?» - возразил аналитик по вопросам недвижимости Тыну Тоомпарк. «Численность жителей Таллинна достигла цифры в 450 000 человек, что на 50 000 больше, чем в 2004-м году. Будет ли из-за роста населения спрос повышаться и в дальнейшем – покажет время. Если же говорить о гетто, то они, скорее, формируются в Таллинне не по районам, а по зданиям», - отметил Тоомпарк.