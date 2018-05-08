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Чемпион мира пришел на пресс-конференцию абсолютно голым

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ФОТО: Richard Sellers / PA Wire / PA Images / Scanpix

Валлиец Марк Уильямс обыграл шотландца Джона Хиггинса (18:16) в финале чемпионата мира по снукеру, а затем пришёл голым на пресс-конференцию, передает Postimees.

Ранее Уильямс неосторожно заявил, что в случае победы на турнире даст интервью голым. По окончании финального поединка валлийцу напомнили о данном обещании, и он сдержал своё слово.

Марк появился в зале для пресс-конференций в одном полотенце, которое снял, когда сел за стол. Журналисты были в восторге.

Также Уильямс заявил, что титул чемпиона мира по снукеру стал для него полной неожиданностью: «Это невероятно. 12 месяц назад меня вообще не было в основной сетке чемпионата мира. Я серьёзно раздумывал об окончании карьеры, но моя жена Джоанна сказала, что я не смогу спать 24 часа в сутки. Сейчас я на седьмом небе от счастья".

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