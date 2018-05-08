Чемпион мира пришел на пресс-конференцию абсолютно голым

Также Уильямс заявил, что титул чемпиона мира по снукеру стал для него полной неожиданностью: «Это невероятно. 12 месяц назад меня вообще не было в основной сетке чемпионата мира. Я серьёзно раздумывал об окончании карьеры, но моя жена Джоанна сказала, что я не смогу спать 24 часа в сутки. Сейчас я на седьмом небе от счастья".