Чемпион мира пришел на пресс-конференцию абсолютно голым

Валлиец Марк Уильямс обыграл шотландца Джона Хиггинса (18:16) в финале чемпионата мира по снукеру, а затем пришёл голым на пресс-конференцию, передает Postimees.
Ранее Уильямс неосторожно заявил, что в случае победы на турнире даст интервью голым. По окончании финального поединка валлийцу напомнили о данном обещании, и он сдержал своё слово.
Марк появился в зале для пресс-конференций в одном полотенце, которое снял, когда сел за стол. Журналисты были в восторге.
Также Уильямс заявил, что титул чемпиона мира по снукеру стал для него полной неожиданностью: «Это невероятно. 12 месяц назад меня вообще не было в основной сетке чемпионата мира. Я серьёзно раздумывал об окончании карьеры, но моя жена Джоанна сказала, что я не смогу спать 24 часа в сутки. Сейчас я на седьмом небе от счастья".