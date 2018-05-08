вторник, 8 мая 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: на Кипр всего за 104 евро

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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, secrectflying.com и flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная со 104 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная со 175 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Корсику начиная с 268 евро.

Туда-обратно из Риги в Грузию начиная с 60 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Сан-Франциско начиная с 347 евро.

Туда-обратно из Берлина в Сингапур начиная с 294 евро.

Туда-обратно из Варшавы в Кению начиная с 299 евро.

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