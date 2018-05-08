Свен Сестер: "А моя партия против муниципального жилья, лучше копите деньги!"

На прошедшей вчера в музее Kumu конференции по недвижимости, организованной Bigbank, политик Свен Сестер сказал: чем меньше роль государства, тем лучше.
"Я против муниципального арендного жилья, равно как и моя партия: чем меньше роль государства, тем лучше, - сказал член Рийгикогу от IRL и председатель экономической комиссии Свен Сестер. - Согласно прогнозу, зарплаты будут подниматься на 6% каждый год в течение минимум четырех лет, поэтому разумно инвестировать деньги в недвижимость".
Инвестиция в недвижимость кажется Сестеру разумным вложением денег, потому что, как он говорит, рынок упорядочит цены, и на недвижимость всегда найдется покупатель. Осталось подсчитать, сколько удастся сэкономить за четыре года обычному человеку, получающему реальную, а не прогнозируемую зарплату!