Свен Сестер: "А моя партия против муниципального жилья, лучше копите деньги!"

"Я против муниципального арендного жилья, равно как и моя партия: чем меньше роль государства, тем лучше, - сказал член Рийгикогу от IRL и председатель экономической комиссии Свен Сестер. - Согласно прогнозу, зарплаты будут подниматься на 6% каждый год в течение минимум четырех лет, поэтому разумно инвестировать деньги в недвижимость".