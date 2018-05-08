вторник, 8 мая 2018 г.
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Внимание, розыск! Пропала 13-летняя Вероника

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13-летняя Вероника.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Вероники, которая 5 мая ушла из дома в поселке Тори и до сих пор не вернулась.

5 мая девочка поехала в Пярну и должна была вечером вернуться домой, но до сегодняшнего дня дома не появилась. Девочка и раньше могла не ночевать дома, но давала о себе знать, либо ее находили у друзей. Сейчас полицейские патрули проверяют все известные адреса и места, где девочка может находиться.

Рост Вероники около 160 см, она среднего телосложения, у нее длинные светлые волосы. Когда она вышла из дома, на ней была розовая куртка, черные джинсы, порванные на коленях, черные кроссовки Nike и белый шарф.

Полиция просит всех, кто видел Веронику или знает, где она может находиться, сообщить об этом по телефону 5352 4912 или позвонить на экстренный номер 112.

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