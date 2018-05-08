Сосиски из русского языка: не фиг или нефиг?

На прошлой неделе в Эстонии побывал российский лингвист – доктор филологических наук, профессор РГГУ Максим Кронгауз, известный широкой публике благодаря своей книге «Русский язык на грани нервного срыва». В Таллинн Максим Анисимович приехал для того, чтобы принять участие в научно-практической конференции «Современная школа как отражение общества», организованной ЭСТАПРЯЛ (Эстонская ассоциация преподавателей русского языка и литературы), и вручить присуждаемую Институтом Пушкина ежегодную премию «Учитель года» в номинациях «Русский язык как родной», «Русский язык как иностранный» и «Русский язык как дело всей жизни». Мы беседовали в процессе церемонии награждения и после него.

Чище, чем в Москве, но так же, как везде

- Первый вопрос – строго по теме. Ваши впечатления от конференции?

- Конференция произвела большое впечатление, как, собственно, и ее финал – церемония вручения Пушкинской премии Институтом Пушкина. Отрадно, что такая премия существует в Эстонии: учителя-русисты, безусловно, заслуживают своей собственной награды. Отдельно хотел бы отметить их безупречный русский язык, так же, как и хорошее знание русского языка выступавшими учениками эстонских школ.

- Вы довольно часто бываете в Эстонии. Как вам наш эстонский русский язык – чувствуется ли? Акцент, например, или построение фраз странное?

- Ничего этого нет, и я вам больше скажу: в Эстонии русский язык, когда на нем говорят те, для кого он родной, даже чище, чем в России, а точнее – чем в Москве. В крупных городах язык больше подвержен изменениям, в центре страны он меньше меняется. Так и у вас.

- Какие неправильности в языке вас больше всего раздражают?

- Как лингвиста меня ничто не раздражает, даже наоборот. В каждой неправильности может быть зародыш новой тенденции. И есть слова, употребление которых характеризует говорящего – и я сразу начинаю понимать, кто он. Неправильность всегда что-то сообщает о человеке дополнительно.

- Что сейчас происходит с нашими падежами? «Следствие доказало о том, что», «он был недоволен о том, что», «суд признал о том, что» – предложный падеж наступает по всем фронтам. Правда, сдав при этом некоторые позиции: например, теперь мало кто говорит «скучаю по вас», это превратилось в «скучаю по вам».