вторник, 8 мая 2018 г.
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Банкир: "Пожалуйста, не храните деньги на банковском счете!"

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Вчера в KUMU прошла конференция по недвижимости, вызвавшая большой резонанс.

ФОТО: Тийт Мытус

На прошедшей вчера в музее Kumu конференции по недвижимости, организованной Bigbank, член правления Bigbank Мартин Лянтс сказал, что выигрывает тот, кто покупает недвижимость. Пусть и в кредит.

«На данный момент у людей больше сбережений, чем когда-либо ранее: если быть точным, то на счетах у жителей Эстонии лежит 12 млрд евро, - сказал член правления Bigbank AS Мартин Лянтс. - К этому еще можно прибавить миллиард евро наличными. Но в связи с инфляцией, в ближайшие пару лет ценность денег упадет, поэтому держать на счету больше шести зарплат не имеет смысла. Как в государственном, так и в частном секторе можно смело брать кредиты и инвестировать эти деньги в нашу производительность и благосостояние, чтобы сохранить экономический рост и увеличить конкурентоспособность».

«Выигрывает тот, кто покупает недвижимость. Пусть и в кредит. Поскольку цены на квадратный метр в Эстонии значительно ниже, чем в Финляндии или в Швеции, им есть куда расти. Резкий скачок произойдет не завтра, но он произойдет. Пожалуйста, не храните деньги просто на банковском счете», - обратился к участникам конференции Лянтс.

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