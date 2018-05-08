Банкир: "Пожалуйста, не храните деньги на банковском счете!"

«На данный момент у людей больше сбережений, чем когда-либо ранее: если быть точным, то на счетах у жителей Эстонии лежит 12 млрд евро, - сказал член правления Bigbank AS Мартин Лянтс. - К этому еще можно прибавить миллиард евро наличными. Но в связи с инфляцией, в ближайшие пару лет ценность денег упадет, поэтому держать на счету больше шести зарплат не имеет смысла. Как в государственном, так и в частном секторе можно смело брать кредиты и инвестировать эти деньги в нашу производительность и благосостояние, чтобы сохранить экономический рост и увеличить конкурентоспособность».