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Содержание опасных веществ в реке Эмайыги достигло критической отметки

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Эмайыги.

ФОТО: Sille Annuk

Агенство окружающей среды подготовило комплексный обзор об окружающей среде города Тарту. Подробное и включающее в себя интерактивную карту города исследование дает оценку четырем сферам: воде, отходам, состоянию воздуха и защите окружающей среды. 

Исследование показало, что Тарту и жители города несут ответственность за качество воды в реке Эмайыги и сохранность луговой экосистемы. Можно гордиться тем, что внутренние воды реки Эмайыги являются самым продолжительными. Однако, содержание опасных веществ в реке заставляет беспокоиться.

Исследование выявило рекордное превышение нормы пестицидов. Был найден даже яд для уничтожения насекомых ДДТ, который запрещен еще с 1970 года. Найденные в реке Эмайыги остатки болеутоляющих и гормональных препаратов свидетельствуют о том, что хотя на данный момент влияние опасных веществ не так заметно, нужно немедленно принять меры.

Полный обзор исследования можно найти здесь.

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