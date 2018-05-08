Содержание опасных веществ в реке Эмайыги достигло критической отметки

Исследование показало, что Тарту и жители города несут ответственность за качество воды в реке Эмайыги и сохранность луговой экосистемы. Можно гордиться тем, что внутренние воды реки Эмайыги являются самым продолжительными. Однако, содержание опасных веществ в реке заставляет беспокоиться.

Исследование выявило рекордное превышение нормы пестицидов. Был найден даже яд для уничтожения насекомых ДДТ, который запрещен еще с 1970 года. Найденные в реке Эмайыги остатки болеутоляющих и гормональных препаратов свидетельствуют о том, что хотя на данный момент влияние опасных веществ не так заметно, нужно немедленно принять меры.