За океан, к олимпийскому золоту: Евгения Медведева раскрыла причину смены тренера

"Я буду выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать", – заявила Медведева через Федерацию фигурного катания России.

Брайан Орсер , в прошлом, великий фигурист одиночник, выигрывавший Чемпионат мира, но, как спортсмен, оставшийся без олимпийского золота. Орсер с лихвой компенсировал неудачи спортивной карьеры тренерскими победами - его ученики с трех последних ОИ возвращались с золотом. Ю-На Ким победила в Ванкувере, Юдзуру Ханю – в Сочи и Пхенчхане. У Орсера большая и интернациональная группа учеников: от Канады до Казахстана, в частности именно Орсер готовил к ОИ Элизабет Турсынбаеву. Теперь комапнию казашке составит и россиянка. Кстати, казахстанская фигуристка была полтора года в группе Тутберидзе, но после переезда на историческую родину перешла в группу к Орсеру, с которым сотрудничает уже пять лет.

В планах Медведевой - участие в ОИ в Пекине. Хотя ходили слухи, что Медведева может принять армянское спортивное гражданство, Евгения по отцу - армянка, но в самой Федерации фигурного катания Армении такую информацию опровергли, да и сама Медведева не особо хочет менять спортивное гражданство.

«Переезд в Канаду меня абсолютно не смущает и никак не пугает, так как намного больше половины людей, которые были со мной на протяжении этого тяжелого времени, не разговаривают на русском языке. Поэтому, наверное, дискомфорта не будет. Может быть, языковой барьер есть, но он минимальный. Надеюсь, мой английский, который стал намного лучше за последние несколько лет, позволит мне как можно продуктивнее работать. Слухи о смене гражданства – это абсолютный бред. Мне кажется, все вменяемые люди прекрасно понимают, что это не ко мне относится немножко.

Да, из-за того что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придется сменить место жительства на неопределенный срок, так как я все-таки хочу провести долгую карьеру. Собственно, из-за этого происходят такие большие перемены», – сказала Медведева в эфире телеканала «Россия 24».

Как признался сам Орсер, переход к нему Медведевой стал настоящим шоком для тренера: Медведева написала Орсеру о своем намерении сменить тренера 2 апреля. 22 апреля тренер встретился со спортсменкой и ее мамой в Сеуле. Меньше чем за месяц до этого, 5 марта, Медведева отрицала слухи об уходе от Тутберидзе, передает sports.ru.

«Когда она мне написала, я был в полном шоке. Я даже созвонился со своим помощником и сказал ему: «Ты не поверишь!» Медведева сказала мне, что хочет измениться. Но не сообщила, почему. Я сразу очень сильно зауважал ее, как только она сказала: «Я не хочу говорить ничего плохого про моих нынешних тренеров». Главное, что ей сейчас нужно – собственный голос в фигурном катании. Мы уже обсуждали музыку для программ и направления, в которых хотим идти. Такой роскоши у нее раньше не было. А было так: «Вот под эту музыку ты будешь кататься. А вот порядок твоих вращений, а тут – твои позы».

Медведева сказала мне, что хочет выиграть Олимпиаду. Я ответил: «Всегда держи это в голове, но это не значит, что мы должны выиграть все чемпионаты на пути к этому». Это важное послание для всех, кто хочет знать цели Медведевой. Хочу, чтобы все это знали. Именно на это будут направлены наши усилия.

Я сказал, что первым делом ей нужны такие программы, которые позволят ей оставаться здоровой. Медведева хочет заново себя открыть. Несмотря на то, что у нее уже много титулов, я чувствую, что это только верхушка айсберга. Мы еще многого можем с ней достичь.

Что касается ее неправильного исполнения тройного лутца, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить это. Я уже думаю над этим. Я думаю, что с Медведевой придется нелегко, но она открыта для всего. Она готова к изменениям.