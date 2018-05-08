Игорь Эйдман: "Путин плюнул ветеранам в лицо"

"Семье Медведева в год подают в три раза больше, чем подарят всем российским ветеранам вместе взятым. Миллиардер Путин своим указом подал в честь 9 мая ветеранам на бедность по 10 000 рублей (132 евро). Это меньше, чем месячное детское пособие в побежденной Германии. И в разы меньше, чем государство ежемесячно платит там не проработавшим в жизни ни дня хроническим тунеядцам. Сранивать эту жалкую сумму с пенсиями немецких ветеранов просто неловко", - пишет в Facebook социолог Игорь Эйдман, комментируя один из первых указов Владимира Путина после инаугурации - о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей к Дню Победы. Мнение Эйдмана публикует Newsru.com.