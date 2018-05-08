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Игорь Эйдман: "Путин плюнул ветеранам в лицо"

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Ветераны. Иллюстративное фото.

ФОТО: volganet.ru

"Семье Медведева в год подают в три раза больше, чем подарят всем российским ветеранам вместе взятым. Миллиардер Путин своим указом подал в честь 9 мая ветеранам на бедность по 10 000 рублей (132 евро). Это меньше, чем месячное детское пособие в побежденной Германии. И в разы меньше, чем государство ежемесячно платит там не проработавшим в жизни ни дня хроническим тунеядцам. Сранивать эту жалкую сумму с пенсиями немецких ветеранов просто неловко", - пишет в Facebook социолог Игорь Эйдман, комментируя один из первых указов Владимира Путина после инаугурации - о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей к Дню Победы. Мнение Эйдмана публикует Newsru.com.

"А в это время принимается решение о многомиллиардной помощи попавшим под санкции российским олигархам.

А в это время сотни миллионов тратятся на помпезные шоу и парады в честь "Дня Победы".

А в это время миллиарды идут на путинскую "патриотическую" пропаганду.

А в это время совокупные расходы благотворительных фондов, содержащих семью сиротинушки Димона Медведева, составляют 3 681 545 000 рублей. Это почти в три раза больше, чем государство подаст на 9 мая всем ветеранам России и Балтии вместе взятым (1 273 670 000 рублей), (рассчитано исходя из числа ветеранов в 2017 году, данные "Википедии").

И после этого хотя бы одна путинская гнида посмеет сказать, что все эти победные торжества не отвратительная лицемерная ложь, что в России действительно чтут память войны и заботятся о ветеранах?"

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