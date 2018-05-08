Эдвард Лукас: остановите Россию сейчас, чтобы позже не лишиться Китая

За четверть века эти надежды угасли. В Центральную Европу возвращается дух 1989 года, а хватка режима материкового Китая окрепла. Если конкретнее, то давление Китая превратило общение с тибетским руководством в табу для западных лидеров. Далай-лама, бывший когда-то уважаемым гостем, теперь испытывает сложности с организацией официальных встреч в странах, которые утверждают, что защищают свободу и демократию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, по собственным словам, не может встретиться с духовным лидером Тибета без разрешения китайских властей. Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии говорят, что не планируют с ним встречаться. Даже министр иностранных дел Индии, где находится правительство Тибета в изгнании, предостерегает от официальных встреч с представителями Тибета из опасения сорвать процесс примирения с большим северным соседом. В Германии китайские футболисты в знак протеста покинули поле, когда горстка фанатов осмелилась развернуть на незначительном матче в Майнце тибетский флаг.

Поэтому было приятно видеть плакаты о встрече Далай-ламы и экс-президента Чехии, украшавшие прошедший на прошлой неделе в Праге саммит Страткома, организованный аналитическим центром European Values с партнерами из Германии, Швеции и Брюсселя в месте, где также действует общество в поддержку Тибета. В то же время, эти плакаты напоминали нам, что исходящая от Китая угроза однажды может затмить Россию.

Коммунистический режим в Пекине уже сейчас с другого края мира влияет на то, как мы практикуем дипломатию в Европе и Северной Америке. Исключено не только общение с Тибетом, но все большая опасность угрожает также связям с Тайванем. Последнее развитие событий: китайские власти пытаются надавить на международные авиакомпании, чтобы те называли Китайскую республику (Тайвань — BNS) не государством, а всего лишь провинцией материкового Китая. Это, по крайней мере, вызвало протест со стороны правительства США.

Как и в случае с Россией, провокации Китая сопровождает успех только потому, что мы это допускаем. Каждый западный политик, встречавшийся с Далай-ламой, облегчал это всем остальным. Каждый, кто теперь избегает встречи, осложняет другие встречи. Если Китай сможет наказать страны вроде Эстонии, Норвегии и Словакии (которые в последние годы тем или иным образом нарушили проведенные Китаем красные линии), сигнал дойдет и до всех остальных.

Россия представляет сейчас более непосредственную угрозу, но она может поучиться у Китая. Как бы мы почувствовали себя, если бы Россия похищала антикремлевских активистов так же, как Китай хватает своих критиков в Гонконге и не только? Как бы нам понравилось, если бы режим Москвы использовал российскую диаспору в качестве политического оружия, как это делают его коллеги в Пекине?

Поскольку Россия по сути бедная страна, наш конфликт с Кремлем заключается в силе воли и координации, а не средствах. В то же время, наша уязвимость перед кремлевской смесью денег, пропаганды, кибератак и запугивания важна не только потому, что режим Владимира Путина использует ее, чтобы нас ослабить. Вскоре ее начнет использовать и Китай, и в гораздо большем масштабе. Россию нужно остановить сейчас, или в будущем Китай ждет победа.