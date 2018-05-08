Путинский лимузин и Rolls-Royce – как две капли воды!

Наряду с техническими подробностями на повестке дня у российских СМИ стоит, например, вопрос, какую другую марку автомобиля напоминает эта машна, которую так долго скрывали от глаз общественности. Бесспорным лидером в рейтинге мнений стал Rolls-Royce Phantom.

Назывались также модели Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Ghost и даже машина президента США Cadillac One. Предполагается, что идеи для дизайна нового президентского лимузина были почерпнуты и у автомобиля Chrysler 300C.

Весь мир вчера впервые увидел новый лимузин президента – автомобиль из проекта “Кортеж”, модель под названием Aurus Senate Limousine. Путин проехал на нем небольшой отрезок пути по территории Кремля в ходе своей четвертой церемонии инаугурации, пишет Gazeta.ru.

Речь идет об автомобиле длиной почти семь метров, под капотом которого находится 6,6-литровый двигатель прямого впрыска V12. Мощность двигателя составляет 860 лошадиных сил, а вращающий момент составляет до 100 ньютон/метр.

Много внимания привлек и номер путинского лимузина. Выяснилось, что номер В776УС77RUS ранее принадлежал одной старой “Волге”.

Название автомобиля Aurus образовано от двух слов: aurum (лат. золото) и Russia (Россия). А названия моделей с разным типом кузова происходят от названий кремлевских башен: седан и лимузин носят название Senat, мини-вэн – Arsenal, а внедорожник – Komendant.

Проект “Кортеж” был запущен в 2012 году, когда из госбюджета было выделено на него 12 миллиардов рублей. “Кортеж” сотрудничает с Porsche и Bosch, автомобиль был разработан в московском Научно-исследовательском автомобильном институте.

Глава российского Министерства торговли Денис Мантуров сказал вчера, что уже в ближайшее время – а точнее с конца августа - все смогут сделать заказ на все модели. Стоимость серийных автомобилей составит более 10 миллионов рублей, однако Aurus надеется удержать цены на 20% ниже, чем у Rolls-Royce и Bentley.