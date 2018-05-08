Акции Таллиннского порта поступят в продажу 25 мая

Согласно сообщению, частным инвесторам и институциональным инвесторам из Эстонии и зарубежных стран планируется предложить около трети акций предприятия.

AS Tallinna Sadam намеревается эмитировать до 75 404 968 новых акций, а сегодняшний единственный акционер компании, Эстонская Республика, намеревается продать дополнительно до 11 300 000 имеющихся акций Таллиннского порта - соответствующий приказ накануне, 7 мая, подписала министр экономики Кадри Симсон.

Предполагаемый период подписки на акции продлится с 25 мая по 6 июня 2018 года, предприятие Tallinna Sadam планирует объявить о первичной оферте акций 25 мая посредством соответствующего извещения. При объявлении оферты будет также обнародован зарегистрированный в Финансовой инспекции проспект эмиссии.