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Акции Таллиннского порта поступят в продажу 25 мая

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Таллиннская биржа Nasdaq.

ФОТО: Tairo Lutter

Государственное предприятие Tallinna Sadam (Таллиннский порт) во вторник объявило о намерении провести публичную оферту акций и включить их в основной список балтийского Nasdaq на Таллиннской бирже, передает Rus.err.

Согласно сообщению, частным инвесторам и институциональным инвесторам из Эстонии и зарубежных стран планируется предложить около трети акций предприятия. 

AS Tallinna Sadam намеревается эмитировать до 75 404 968 новых акций, а сегодняшний единственный акционер компании, Эстонская Республика, намеревается продать дополнительно до 11 300 000 имеющихся акций Таллиннского порта - соответствующий приказ накануне, 7 мая, подписала министр экономики Кадри Симсон.

Предполагаемый период подписки на акции продлится с 25 мая по 6 июня 2018 года, предприятие Tallinna Sadam планирует объявить о первичной оферте акций 25 мая посредством соответствующего извещения. При объявлении оферты будет также обнародован зарегистрированный в Финансовой инспекции проспект эмиссии. 

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