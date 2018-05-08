Имя не поместилось в строчку билета: клиент заплатил за ошибку авиафирмы

Клиент Thai Airways должен был доплатить около 80 евро, потому что за стойкой регистрации выяснилось, что его слишком длинное имя не поместилось в строчку билета. Как оказалось позже, ошибка была в системе бронирования авиафирмы.
Пожелавший остаться анонимным мужчина пожаловался, что его имя не вместилось в строчку системы бронирования Thai Airways. Поэтому система стерла часть его имени.
Однако, при посадке на рейс очень важно, чтобы в билете было написано то же самое имя, что и в паспорте. Когда путешественник отдал документ и билет на стойке регистрации, работники Thai Airways обнаружили, что имена в паспорте и на билете различаются, и потребовали около 80 евро, чтобы внести изменения. Несмотря на то, что мужчина был постоянным клиентом авиафирмы, это не помогло распознать его имя.
Фирма Thai Airways рассмотрела жалобу пассажира, выплатила компенсацию и принесла извинения за причиненные неудобства.
"Мы приносим свои извинения, так как в нашей системе при покупке билетов можно вписать до 25 знаков в графу "имя и фамилия", - было сказано в отправленном мужчине сообщении.