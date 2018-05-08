Имя не поместилось в строчку билета: клиент заплатил за ошибку авиафирмы

Однако, при посадке на рейс очень важно, чтобы в билете было написано то же самое имя, что и в паспорте. Когда путешественник отдал документ и билет на стойке регистрации, работники Thai Airways обнаружили, что имена в паспорте и на билете различаются, и потребовали около 80 евро, чтобы внести изменения. Несмотря на то, что мужчина был постоянным клиентом авиафирмы, это не помогло распознать его имя.