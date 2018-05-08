Суд рассмотрит ходатайство госизменника о досрочном освобождении
8 мая 2018 г., 12:17
Тартуский уездный суд в начале июня рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Хермана Симма, осужденного в 2009 году за шпионаж в пользу России, передает Rus.err.ee.
К настоящему моменту 70-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.
Ранее судебная система неоднократно отклоняла аналогичные ходатайства Симма, указывая, что освободить госизменника досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.
В 2009 году Симм был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России и к штрафу в размере около 1,4 млн евро.