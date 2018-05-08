Суд рассмотрит ходатайство госизменника о досрочном освобождении

К настоящему моменту 70-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.

Ранее судебная система неоднократно отклоняла аналогичные ходатайства Симма, указывая, что освободить госизменника досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.