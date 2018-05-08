Вне дома: где обедать, если вы оказались на юге Эстонии. "Большое яйцо" - отличное место!

Ни одно путешествие на юг Эстонии не обходится без подъема на Суур-Мунамяги. А у подножия горы находится кафе-ресторан, так удачно расположенный с точки зрения логистики, что пройти мимо и не заметить его, просто невозможно.

Заведение называется, конечно же, Suur Muna, и автору довелось бывать в нем неоднократно, в разные времена года и при разной погоде. Должна доложить, что летом там делают прекрасное мороженое, а зимой можно погреть замерзшие ноги у камина и поесть какого-нибудь замечательного супа или жаркого. Славится "Большое яйцо" и выпечкой: ассортимент тортов, пирожков и булочек таков, что заставит нарушить диету даже самых стойких. На втором этаже оборудован маленький кинозал, который обычно бывает переполнен: кинотеатра поблизости нет, а тяга к новинкам мирового кинематографа у окрестных жителей высока. Даже туалеты в ресторане особенные: в одной кабинке звучит Abba, в другой - Boni M.

Готовят в "Большом яйце", разумеется, из местных продуктов, причем, в меню всегда написано, с какого хутора или от какого производителя прибыли на кухню мясо, сыр или рыба.

Так, хутор Мооска поставляет ресторану копченое мясо, сыры из козьего и коровьего молока привозят даже с нескольких вырумааских хуторов, а свежий сыр - с маслобойни хутора Ноопри. Нельзя не отдать должное местному ржаному хлебу "хаанья", которым можно лакомиться в неограниченном количестве с местным маслом.