Забастовка диспетчеров привела к задержке и отмене авиарейсов

По словам главы защищающей права авиапассажиров фирмы Skycop Мариуса Стонкуса, забастовка отразится на всех связанных с Италией рейсах в промежутке между 10 и 18 часами. Пассажирам следует учитывать, что регистрация на рейс может занять больше времени, а очереди на контроль безопасности могут быть длиннее обычного.

«Поскольку одновременно проходит также забастовка работников наземного обслуживания международных аэропортов в Пизе (PSA), миланских аэропортов Мальпенса (MXP) и Линате (LIN), аэропорта Флоренции (FLR) и аэропорта Анкона Марке (AOI), возможны также проблемы с пересадками в этих аэропортах», - добавили в Skycop.