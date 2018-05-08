Забастовка диспетчеров привела к задержке и отмене авиарейсов

Во вторник из-за забастовки итальянских диспетчеров направляющиеся в Италию и прибывающие оттуда авиарейсы могут задерживаться или отменяться.
По словам главы защищающей права авиапассажиров фирмы Skycop Мариуса Стонкуса, забастовка отразится на всех связанных с Италией рейсах в промежутке между 10 и 18 часами. Пассажирам следует учитывать, что регистрация на рейс может занять больше времени, а очереди на контроль безопасности могут быть длиннее обычного.
«Поскольку одновременно проходит также забастовка работников наземного обслуживания международных аэропортов в Пизе (PSA), миланских аэропортов Мальпенса (MXP) и Линате (LIN), аэропорта Флоренции (FLR) и аэропорта Анкона Марке (AOI), возможны также проблемы с пересадками в этих аэропортах», - добавили в Skycop.
По словам Стонкуса, в таких ситуациях важно, чтобы пассажиры знали о своих правах. «Если речь идет о заранее намеченной забастовке, аэропорты не должны выплачивать компенсации за задержанные и отмененные рейсы, но они должны обеспечивать пассажирам питание, питьевую воду и возможность позвонить по телефону. Если пассажир вынужден ждать рейса до следующих суток, ему также следует предоставить ночлег», - сказал он.