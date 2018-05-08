Премьера Японии оскорбили десертом в башмаке

«Это глупый и бесчувственный выбор. В японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Японцы снимают обувь не только дома, но и на работе. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь в помещениях… Это то же самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в вазочке в форме свиньи», — сказал один из высокопоставленных израильских дипломатов.