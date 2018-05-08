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Премьера Японии оскорбили десертом в башмаке

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Синдзо Абэ подали десерт в металлическом башмаке.

ФОТО: instagram.com

Премьер-министру Японии во время визита в Израиль подали десерт в металлическом башмаке. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Автором шоколадного десерта оказался Моше Сегев, личный повар главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, передает "Лента.ру".

«Это глупый и бесчувственный выбор. В японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Японцы снимают обувь не только дома, но и на работе. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь в помещениях… Это то же самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в вазочке в форме свиньи», — сказал один из высокопоставленных израильских дипломатов.

С ним согласился представитель японской дипмиссии. «Ни в одной культуре мира не ставят обувь на стол. Непонятно, чем руководствовался Сегев. Если это юмор, то мы не считаем это смешным. Мы оскорблены», — заявил он.

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