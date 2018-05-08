Картина дня: пропавшая Вероника, освобождение криминального авторитета и провалившийся вотум недоверия Аасу

Внимание, розыск! Пропала 13-летняя Вероника

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Вероники, которая 5 мая ушла из дома в поселке Тори и до сих пор не вернулась. Читайте далее...

Прокуратура помогла освободиться одному из главарей банды Паулуса

Около двух недель назад, 26 апреля, судья Раквереского дома правосудия Вируского уездного суда Кристель Ведро вынесла постановление, которое разрешало досрочно освободить из тюрьмы одного из главных фигурантов многих уголовных дел Атса Пярнасте, пишет Postimees. Читайте далее...

Галерея: вотум недоверия Аасу провалился

Сегодня в 8:15 началось чрезвычайное заседание Таллиннского горсобрания, единственным пунктом повестки дня которого является вотум недоверия мэру города Таави Аасу. Читайте далее...

«Собибор»: то, что невозможно видеть

«Собибор», режиссерский дебют Константина Хабенского – рассказ о знаменитом побеге из лагеря смерти, самом удачном побеге за всю историю Третьего рейха, совершенном в октябре 1943 года. О фильме рассказывает Николай Караев. Читайте далее...

Игорь Эйдман: "Путин плюнул ветеранам в лицо"

"Семье Медведева в год подают в три раза больше, чем подарят всем российским ветеранам вместе взятым. Миллиардер Путин своим указом подал в честь 9 мая ветеранам на бедность по 10 000 рублей (132 евро). Это меньше, чем месячное детское пособие в побежденной Германии. И в разы меньше, чем государство ежемесячно платит там не проработавшим в жизни ни дня хроническим тунеядцам. Сравнивать эту жалкую сумму с пенсиями немецких ветеранов просто неловко", - пишет в Facebook социолог Игорь Эйдман. Читайте далее...

Фото, видео: на Пярнуском шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл

Сегодня около 11 часов утра в Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл. Читайте далее...

Инвестор: "Зачем трехкомнатные квартиры, когда можно переселить всех жителей Эстонии в микро-студии!"

На прошедшей вчера конференции по недвижимости, организованной Bigbank, выступили руководители бюро недвижимости, банкиры, практики и теоретики. Вот, например, одно из выступлений. Читайте далее...

Скандал на рынке: разгневанная жительница Латвии разбросала 52 килограмма клубники

27-летняя жительница Латвии решила угоститься клубникой на Рижском центральном рынке, при этом платить за съеденное она не планировала. На замечание продавца о том, что пробовать клубнику можно, но, если хочется поесть, то придется заплатить, разгневанная посетительница рынка повалила на землю весь прилавок с клубникой. На прилавке лежало 52 кг сочных ягод! Читайте далее...

В Таллинне машина сбила 9-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Сегодня в 8.50 утра полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне на улице Коцебу: на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего мальчикая. Ребенка доставили в больницу, к счастью, его состояние не является критическим. Читайте далее...

В Эстонии продолжают расти цены на продукты питания, бензин и алкоголь