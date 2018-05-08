Лидер уличных протестов избран премьер-министром Армении

Во время своего выступления в парламенте перед голосованием Пашинян заявил о готовности к переговорам по Карабаху на основе принципов равноправия народов и самоопределения. Также он подчеркнул, что военное партнерство с РФ остается важным фактором, обеспечивающим безопасность Армении, и страна останется членом ЕАЭС. При этом Пашинян заявил, что намерен придать новый импульс отношениям с США, а также развивать отношения с Китаем и Индией. Политик пообещал, что после его назначения кадрового погрома в системе госуправления Армении не будет, передает "Интерфакс".

Ранее оппозиционная фракция "Елк" в ходе заседания парламента выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны. Это произошло в рамках повторного голосования в Национальном собрании Армении по кандидатуре премьера. Оппозиционный лидер Пашинян - единственный кандидат на эту должность. Ранее правящая Республиканская партия Армении обещала поддержать его кандидатуру.

Утром во вторник массовый митинг в поддержку кандидатуры Пашиняна начался в центре Еревана. На площадь Республики пришли десятки тысяч человек. Накануне оппозиционер призвал своих сторонников собраться здесь для празднования победы, сообщает радио "Азатутюн".

Участники митинга смотрели прямую трансляцию заседания парламента и оценивали выступления депутатов, которые выступали в поддержку или с критикой Пашиняна, радостными возгласами или недовольным гулом и большими пальцами вниз. Результаты голосования были встречены на площади бурным ликованием.

Напомним, в ходе прошлого парламентского голосования 1 мая Пашинян не смог получить необходимые для избрания 53 голоса депутатов (за него проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56 членов РПА). На следующий день в стране возобновились протесты, но Пашинян вскоре призвал своих сторонников прекратить акции в преддверии новых выборов премьера. Если бы парламент повторно не смог избрать премьера, он был бы распущен в соответствии с конституцией и были бы назначены досрочные парламентские выборы.

Многотысячные митинги Ереване и других городах Армении проходят с середины апреля - их участников возмутило назначение экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 22 апреля на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек. На следующий день Саргсян ушел в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. После этого протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Кто такой Пашинян

Политик и журналист Никол Пашинян стал депутатом Национального собрания Армении в 2012 году. Возглавил парламентскую фракцию "Елк" 18 мая 2017 года. В начале 1990-х учился на филологическом факультете Ереванского государственного университета, на четвертом курсе был исключен из вуза за политическую деятельность. Стал координатором предвыборного штаба Ашота Блеяна на президентских выборах 1998 года. На парламентских выборах 2007 года Пашинян шел первым номером в списке блока "Импичмент", требовавшего отставки президента Роберта Кочаряна и премьера Сержа Саргсяна. В итоге блок занял лишь 12-е место. Никол Пашинян назвал результаты выборов сфальсифицированными и потребовал назначить новые выборы.

В 2008 году Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, но тот проиграл Сержу Саркисяну. После этого Паршинян организовал сидячую акцию протеста оппозиции.

В январе 2010 года Пашинян был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Позже суд вдвое сократил срок, а в мае 2011 года политик вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.