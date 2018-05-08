Заграница не поможет: Малкин и Овечкин в сборную России не приедут

Центрфорвард сослался на травму колена: «Да, у меня травма. На чемпионат мира не поеду. Буду залечивать свои болячки. Потянул связку. Последние матчи играл в наколеннике, совсем неудобно.

Сейчас никаких планов нет, буду лечиться, отдыхать и проводить время с семьей», – сказал Малкин Sports24.

Александр Овечкин, прошедший с "Вашингтоном" в финал Восточной конференции пропустит впервые в карьере два ЧМ по хоккею подряд: до этого Овечкин пропускал весеннее соревнование два раза - в 2009 и в 2017 годах.

Единственным россиянином, который может освободиться к решающим матчам группового этапа и плей-офф мирового форума, остается Алексей Емелин из "Нэшвилла". Освободившегося вратаря "Бостона" Антона Худобина тренерский штаб решил не вызывать, мотивировав свое решение достаточным уровнем вратарской бригады в составе Василия Кошечкина, Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина.

Aссистент генменеджера сборной Швеции, главного соперника россиян в отборочной группе, Йохан Гарпенлов заявил hockeynews.se, что команда не будет ожидать возможного освобождения защитников «Тампы» Виктора Хедмана и Антона Строльмана. «Мы не будем ждать завершения третьего раунда, потому что это будет уже близко к финалу», – сказал Гарпенлов.

Сейчас у шведов остается еще 4 места в заявке. Два из них могут быть отданы форвардам «Сан-Хосе» Мелкеру Карлссону и Маркусу Серенсену.

«Оба игрока положительно отнеслись к возможности сыграть на ЧМ», – заявил Гарпенлов.