Уездные центры не хотят переходить на бесплатный общественный транспорт в июле

На прошедшей во вторник встрече представители центров общественного транспорта решили, что связанные с переходом на бесплатный транспорт изменения невозможно ввести настолько быстро, чтобы успеть к назначенному на 1 июля сроку, пишут центры в обращении к министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и гендиректору департамента шоссейных дорог Прийту Сауку.

По сообщению центров, крайне необходимо выделить дополнительные средства на развитие общественного транспорта, но центры должны получить право принятия решений, касающееся утверждения цен на билеты, льгот, а также реорганизации и уплотнения транспортных линий.

В своем обращении центры общественного транспорта предлагают отложить сроки утверждения цен на билеты как минимум на три месяца и предварительно внести в постановление изменения, позволяющие центрам пользоваться гибкими ценами на билеты и льготами.

До перехода на новую систему центры хотят пользоваться действовавшими до сих пор ценами и льготами.