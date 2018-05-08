Уездные центры не хотят переходить на бесплатный общественный транспорт в июле

Представители центров общественного транспорта, волостей Сааремаа и Хийумаа и города Тарту предложили отложить переход на бесплатный общественный транспорт на три месяца.
На прошедшей во вторник встрече представители центров общественного транспорта решили, что связанные с переходом на бесплатный транспорт изменения невозможно ввести настолько быстро, чтобы успеть к назначенному на 1 июля сроку, пишут центры в обращении к министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и гендиректору департамента шоссейных дорог Прийту Сауку.
По сообщению центров, крайне необходимо выделить дополнительные средства на развитие общественного транспорта, но центры должны получить право принятия решений, касающееся утверждения цен на билеты, льгот, а также реорганизации и уплотнения транспортных линий.
В своем обращении центры общественного транспорта предлагают отложить сроки утверждения цен на билеты как минимум на три месяца и предварительно внести в постановление изменения, позволяющие центрам пользоваться гибкими ценами на билеты и льготами.
До перехода на новую систему центры хотят пользоваться действовавшими до сих пор ценами и льготами.
В конце апреля министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон подписала постановление, позволяющее уездным автобусным линиям с июля как сохранить действующую систему билетов, так и предложить бесплатный проезд на общественном транспорте. Если местные центры общественного транспорта с июля этого года не снизят цены на билеты за проезд, например, до нуля, то они могут остаться без предусмотренного в госбюджете дополнительного финансирования уездного общественного транспорта.