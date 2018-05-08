Фото: дом с картинами на потолке и холодильником, раскрашенным пивом

Решив жить вместе, пара долго искала дом, который подошел бы по всем критериям. Наконец Кристин нашла дом в центре маленького городка Ю на берегу озера Веттерн: «Это было совсем не то, что мы искали, но когда мы оказались внутри, то поняли: поискам конец. Я влюбилась в застекленную входную дверь и старую лестницу. Мне нравятся здания с историей, а этот дом построен в 1928 году».

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

«Я хотела как-то отделить лестницу от холла и думала о вариантах растительного декора в духе ар нуво. Микаэль подсказал мне идею с деревом, и мы привезли настоящее — из дома его родителей: поваленное ветром, оно лежало на их участке», — вспоминает Кристин. Дерево укрепили и для надежности привинтили к потолку.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

«Я предпочитаю работать с краской и обоями, а Микаэль занимается работами по металлу и дереву. Мы всегда обмениваемся идеями», — рассказывает хозяйка дома. Холодильник — пример совместного творчества: Микаэль сделал металлическую ручку, а Кристин расписала дверцу.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Теперь холодильник похож на старую дверь. «Он окрашен составом, который я сделала, смешав пигмент для краски и пиво. Затем нанесла несколько слоев, а затем покрыла лаком».

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Часть стены на кухне Кристин написала вручную под кирпич в технике тромплёй, или обманки. А вот зеленые обои появились здесь случайно: «Мы сначала думали, что кухня будет светлой. Но потом мне попалась эта копия винтажных обоев 1920-х или 30-х годов, а Микаэль сказал: “Купи их, сейчас же купи!”».

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Когда Кристин и Микаэль въехали в дом, гостиная была белой. Но им обоим хотелось более темного и густого цвета. В итоге они выбрали насыщенно-красные обои. Идея необычного декора потолка возникла после похода в один из пабов Эдинбурга: Микаэлю понравились там темные панели на потолке, и Кристин задумалась, как реализовать этот прием в их доме. Самым простым способом было декорировать потолок готовыми рамами. «Но если есть рамы, то почему бы для потолка не использовать и картины в них», — рассказывает хозяйка.

Большую часть картин купили на блошиных рынках, не особо выбирая сюжеты. Важны были лишь размеры работ. Кристин выложила картины на пол, чтобы составить композицию, а потом подвесила их потолку.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Необычно выглядит и ванная комната. Вот, например, стиральная машина. «Она покрыта листами алюминия, заклепки сделаны из мебельных петель. После работ по металлу я покрасил поверхности. И повторил этот прием с пылесосом: теперь он выглядит не так скучно», — рассказывает Микаэль.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Кристин декорировала и санузел, расписав унитаз и шкафчик под раковиной. Она и Микаэль любят ходить на аукционы и блошиные рынки и находят там детали интерьера для своего дома. Например, жестяные коробки из-под чая Кристин приспособила для хранения бытовой химии и мелочей.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Кровать раньше была старым диваном конца XIX века: спинку и сиденье разделили, Микаэль сварил новую раму для матраса и вставил между частями старой мебели.