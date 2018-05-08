Эстония может включить в список Магнитского новые имена

«Запрет на въезд в отношении входящих в список Магнитского лиц был установлен в соответствии с Законом о международных санкциях. Глава МИД и в дальнейшем может обращаться к правительству с соответствующими предложениями на основании этого закона», - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.

На прошлой неделе 71 живущий в странах ЕС гражданский активист обратился к главе МИД Эстонии Свену Миксеру с предложением запретить въезд в Эстонию двум судьям и одному сотруднику ФСБ из Владивостока, которые ответственны за политическое преследование и арест гражданина России юриста Дмитрия Третьякова.

Обращение подписал 71 связанный с Россией гражданский активист, большинство из подписавшихся были вынуждены покинуть Россию из-за политических преследований и живут сейчас в Европе. Среди прочих свои подписи под ним поставили живущая в Эстонии эколог Евгения Чирикова, живущий на Украине журналист Аркадий Бабченко, живущий в Черногории галерист Марат Гельман, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и другие.

«МИД получил это конкретное обращение и обязательно на него ответит», - сказала Камилова.

2 апреля в Эстонии вступило в силу утвержденное на основании Закона о международных санкциях постановление правительства, запрещающее въезд в страну 49 лицам, внесенным в так называемый список Магнитского. Выполнение постановления входит в задачи МВД.

Хотя Рийгикогу еще в декабре 2016 года принял поправки к законодательству, позволяющие запретить въезд внесенным в список Магнитского высокопоставленным российским чиновникам, МВД не применял соответствующие ограничения до принятия правительством постановления в марте этого года.

Российский юрист Сергей Магнитский, разоблачивший налоговые мошенничества высокопоставленных чиновников МВД РФ, сумма которых достигала предположительно миллиардов рублей (230 млн долларов), в 2008 году был задержан по обвинению в налоговом мошенничестве. Магнитский скончался в больнице СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году в возрасте 37 лет после 11 месяцев предварительного заключения - по официальной версии, от панкреатита. Как предполагается, в тюрьме его избивали и пытали. Смерть Магнитского вызвала большой резонанс в России и в мире.